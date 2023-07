Juventus, svolta decisiva per De Paul: torna in Serie A

Svolta decisiva per Rodrigo De Paul: adesso il centrocampista argentino può davvero tornare in Serie A

Rodrigo De Paul negli anni è stato un uomo mercato, soprattutto per i club di Serie A. La sua esperienza all’Udinese lo ha forgiato e gli ha permesso di attirare l’attenzione dei grandi club.

L’argentino è stato spesso corteggiato da club come Inter, Juventus e Milan ma nel 2021 ha scelto di sposare il progetto dell’Atletico Madrid che ha investito 35 milioni per prelevarlo dal club friulano. Un’operazione non riuscita in pieno, considerando il rendimento altalenante del centrocampista. Il feeling con il Cholo Simeone non è, di fatto, mai sbocciato e De Paul avrebbe la voglia di tornare in Italia. Il giocatore ha vissuto le sue migliori stagioni in Serie A e vorrebbe tornare nel campionato in cui è riuscito a esprimere al meglio il suo valore, forte della conquista del Mondiale con l’Argentina.

Juventus e Roma si contendono De Paul: torna in Serie A

Come riportato da calciomercatoweb.it, la Serie A è nuovamente forte su Rodrigo De Paul, in particolare Juventus e Roma.

José Mourinho è alla ricerca di un centrocampista che imposti il gioco ma che sappia anche inserirsi e De Paul potrebbe rispecchiare queste caratteristiche. Soprattutto nella nazionale argentina ha giocato come mezz’ala di centrocampo, interpretando molto bene entrambe le fasi. Negli ultimi giorni anche la Juventus sta tornando forte su De Paul, in vista di una totale rifondazione a centrocampo. La prima scelta per i bianconeri rimane Franck Kessié, ma vista l’ostruzione dell’ex centrocampista del Milan, la società potrebbe virare sull’argentino dell’Atletico Madrid. La Juventus ha esigenza di inserire un nuovo profilo a centrocampo, viste le voci dall’Arabia Saudita su un possibile assalto dell’Al-Alhi per Paul Pogba. Oltre al rinnovo di Adrien Rabiot, la Juventus sta puntando su Fagioli e Locatelli ma cerca un profilo di spessore internazionale. Kessié in questo senso ha tutte le carte in regola per alzare notevolmente il reparto di Allegri, oltre alla conoscenza del campionato italiano. Discorso simile per De Paul, al momento in cima alla lista delle preferenze dell’allenatore toscano.