Giuntoli lo prende dal Napoli, colpo gobbo Juve: blitz prima della firma

La Juventus piomba sul giocatore del Napoli, tutti i dettagli con la possibile operazione condotta da Giuntoli: i dettagli.

Il giornalista sportivo Carlo Alvino ha posto l’allerta sul Napoli riguardo al possibile interesse della Juventus per Alessandro Zanoli, terzino azzurro.

Cristiano Giuntoli, nuovo dirigente della Juventus e da sempre grande ammiratore di Zanoli, sembra aver messo gli occhi sul talentuoso calciatore. Nonostante Alvino non abbia menzionato esplicitamente la Juventus, ha sottolineato l’importanza per il Napoli di agire prontamente per blindare il giovane terzino, considerato una delle promesse più luminose del calcio partenopeo.

Giuntoli fiuta il colpaccio: Può arrivare Zanoli dal Napoli

Cristiano Giuntoli, da quando ha assunto il ruolo di dirigente alla Juventus, ha già dimostrato di essere un grande estimatore delle giovane promesse e, Alessandro Zanoli, potrebbe rispondere a queste richieste. Le sue prestazioni e il costante miglioramento del giovane terzino sembrano aver attirato l’attenzione del dirigente bianconero, che potrebbe valutare seriamente l’idea di portare Zanoli nella squadra di Torino come acquisto del futuro. La Juventus, sempre alla ricerca di talenti giovani e promettenti, potrebbe vedere in Zanoli un elemento di valore per il proprio futuro, motivo per cui il Napoli è stato messo in guardia e vorrebbe trattenerlo.

Carlo Alvino, come già ribadito poc’anzi, direttamente a ‘Kiss Kiss Napoli’ ha ribadito l’importanza per il Napoli di agire prontamente per blindare Alessandro Zanoli. Il terzino è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi, dimostrando di essere uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. La sua rapida crescita lo ha reso una figura chiave nella squadra partenopea e un elemento fondamentale per il futuro della società. Zanoli sarà oggetto di attenzione da parte dei tifosi azzurri, che sperano di vedere il terzino continuare a crescere e brillare sotto le insegne del Napoli.