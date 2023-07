Calciomercato Juventus, ‘scambio’ per Lukaku: è sceso in B

Romelu Lukaku aspetta la chiamata della Juventus: è sceso in B, Allegri lo vuole a Torino

Massimiliano Allegri vorrebbe Romelu Lukaku come nuovo perno dell’attacco ma la trattativa col Chelsea sembra più complicata del previsto.

Riavvolgendo il nastro è successo veramente di tutto nelle ultime settimane per quanto riguarda la vicenda Lukaku. Il belga fino a poco tempo fa ha sempre espresso il desiderio di tornare all’Inter e il club nerazzurro ha lavorato al suo ritorno, portando a termine delle cessioni importanti come quelle di Brozovic e Onana, così da avere una cifra importante da poter reinvestire sul centravanti ex Manchester United. Dopo settimane di attesa, Lukaku ha voltato le spalle all’Inter, aprendo al suo trasferimento alla Juventus, qualcosa che fino a poco tempo fa avremmo definito impossibile, in relazione alle dichiarazioni categoriche del giocatore in diverse interviste. L’Inter si è immediatamente tirata fuori dalla corsa, virando su nuovi obiettivi tra cui Alvaro Morata. Adesso la palla passa alla Juventus che, però, deve prima risolvere la questione Dusan Vlahovic.

Juventus, Lukaku si allena con il Chelsea B e aspetta la chiamata

Solo la partenza eventuale d Dusan Vlahovic potrebbe garantire a Lukaku la possibilità di approdare a Torino e tornare in Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’addio del serbo o di uno tra Moise Kean e Arkadiusz Milik potrebbe sbloccare l’acquisto di Lukaku che continua ad allenarsi a Londra con la squadra B del Chelsea. Il belga non ha preso parte al ritiro pre-season dei Blues, in quanto non rientra nel progetto tecnico di Mauricio Pochettino. L’ex Inter aspetta la chiamata dei bianconeri, nella speranza che Massimiliano Allegri possa convincere la società a puntare su di lui. La Vecchia Signora, però non è pienamente convinta di puntare tutto sul belga. Da una parte le proteste dei tifosi bianconeri che non hanno accolto bene un possibile arrivo a Torino di Lukaku; dall’altra le poche garanzie sulle condizioni fisiche, alla luce dei guai muscolari della scorsa stagione. I bianconeri studiano la situazione, Lukaku aspetta la chiamata decisiva.