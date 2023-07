Sirene per Szczesny: la big incontra gli agenti del portiere bianconero

Nuove sirene per Szczesny: la big punta il portiere della Juventus e incontra gli agenti del polacco

Il futuro di molti giocatori bianconeri non è ancora definito e nelle prossime settimane potrebbero sbloccarsi nuove piste.

L’unica cessione effettiva al momento è quella di Arthur Melo alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Cristiano Giuntoli sta lavorando per ultimare il trasferimento di Denis Zakaria al West Ham. Momentaneamente, invece, non ci sono offerte concrete per Weston McKennie che rischia di rimanere un ostacolo non da poco al mercato in entrata della Juve, soprattutto a centrocampo. Senza entrate sarà difficile per la Vecchia Signora giocare un ruolo da protagonista in questo calciomercato estivo che fin ora ha portato solo Timothy Weah come rinforzo, oltre all’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik. Anche la questione legata a Paul Pogba sta tenendo banco e rischia di prolungarsi, viste le voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Intanto arrivano nuove sirene anche per Wojciech Szczesny che ha rinnovato il suo contratto fino al 2025 ma che rimane un profilo molto ambito per la sua esperienza, soprattutto all’estero.

Juventus, il Bayern Monaco ci prova per Szczesny

Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale tramite il proprio profilo twitter, ci sarebbe stato un contatto tra il Bayern Monaco e l’entourage di Szczesny nei giorni scorsi.

I bavaresi sono in trattativa con l’Inter per la cessione di Sommer e cercano un nuovo portiere, visti anche alcuni guai fisici di Manuel Neuer. Nella lista ci sono anche altri profili e l’estremo difensore della Juventus è tra le prime scelte, ma non l’unica.

C’è stato un contatto tra il #Bayern e l’entourage di #Szczesny nei giorni scorsi. Non è, però, l’unico portiere ad esser seguito dai campioni di Germania. La sua cessione per la #Juve non è una priorità, ma se dovesse arrivare la giusta offerta verrà valutata. pic.twitter.com/S4WZzoggai — Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 26, 2023

Per la Juventus la cessione di Szczesny non è una priorità e non c’è l’intenzione di privarsi di un portiere di sicura affidabilità. Di contro i bianconeri hanno bisogno di fare cassa e qualora dovesse arrivare un’offerta importante, la società sarebbe costretta a valutarla concretamente.