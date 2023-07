Rosso fuoco da oltre 120 milioni: “La Juventus accetta l’offerta fuori mercato”

Calciomercato Juventus, le trattative con un occhio al bilancio. I bianconeri disposti ad ascoltare delle offerte per il calciatore

Il mercato dettato pure dal bilancio. Sì, proprio così. Sappiamo che non è solamente la Juventus a seguire e soprattutto a dover seguire questa regola: è una cosa che riguarda tutti, soprattutto negli ultimi anni.

Probabilmente Giuntoli è stato preso anche per questo, visto quello che è riuscito a fare al Napoli nel corso delle ultime stagioni quando con non eccessive disponibilità economiche è riuscito a creare una squadra capace di andare a vincere lo scudetto dopo oltre trent’anni. Insomma, un occhio al mercato e un occhio ai libri contabili. Ecco perché, secondo quanto raccontato da Momblano a Juventibus, dentro la Continassa nessuno è sicuro di restare. Ma andiamo a scoprire insieme quello che ha detto.

Calciomercato Juventus, si valuterebbero offerte per Rovella

“Il giocatore ha richieste, la Juve un’offerta fuori mercato la accetta. Tra luglio ed agosto avrà spazio ai bianconeri; se arriva l’offerta grossa, la Juve o meglio uno in particolare nella Juve avrebbe in mente di prenderla in considerazione, sempre per ottenere risorse. Se chiudono il bilancio in rosso tra 120 e 150 milioni di passivo, qui non c’è unanimità tra gli analisti: C’è qualcuno che crede che Rovella sia sacrificabile”. Insomma, il nome è quello del centrocampista che anche la Lazio voleva prendere come sappiamo. Ma poi l’affare Milinkovic è andato.

Insomma, nonostante quelle che sono le idee di Allegri, che vorrebbe tenere Rovella, lo società pensa a quella che potrebbe essere una cessione. Ovviamente, come spiegato, alle giuste condizioni.