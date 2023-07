Tournée galeotta, Pogba all’Inter: “Scappatoie per tesserarlo”

Calciomercato Juventus, il viaggio in America è galeotto. C’è l’offerta por Pogba che potrebbe essere tesserato in questo modo

Occhio a Pogba. Perché adesso è diventato un vero e proprio caso. Il centrocampista è ancora fuori per dei problemi fisici e stando a sentire Allegri non c’è nessuna certezza di quando potrebbe tornare in campo. E la Juve valuta anche quelle che possono essere le offerte.

Una, seconda Momblano che ha parlato a Juventibus, sarebbe già arrivata. Galeotto il viaggio bianconero negli Stati Uniti. Ci sarebbe l’Inter Miami di Beckham sulle tracce del giocatore. Una squadra, quella americana, che ha già Messi in squadra, che ha preso pure Busquets e anche Jordi Alba. Insomma, non potrebbero fare degli altri innesti che superino il limite salariale della MLS. Ma ci sarebbe il modo di aggirare questa regola.

Calciomercato Juventus, offerta americana per Pogba

“Sento di poter dire che c’è il gancio americano per Pogba – ha detto Momblano – e non solo scenario arabo. L’America è diventata casa sua quanto Torino. Attenzione all’Inter Miami, ci sono delle scappatoie per tesserare più di 3 giocatori oltre il tetto. Possono comprare con dei fondi stanziati a parte. C’è l’offerta per Pogba

Insomma, il Polpo, da ormai un anno alla Juventus con un apporto che possiamo tranquillamente affermare è stato nullo la scorsa stagione, potrebbe salutare il bianconero senza aver lasciato il segno in questa sua seconda avventura torinese, dopo la prima che ha sicuramente fatto conoscere al Mondo un giocatore che, se in forma, può decisamente fare anche adesso la differenza per quelle che sono le sue qualità tecniche. Ma per giocare a calcio serve anche il fisico, soprattutto quello per uno come lui, e quindi di certezze non ce ne sono. Quindi occhio alla possibile uscita, con l’America galeotta.