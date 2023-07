Incubo Juventus, strappato il primo accordo: ‘infrangono’ il sogno di Allegri

Calciomercato Juventus, insidia dalla Premier League, adesso il club si vuole muovere. Giuntoli al lavoro per convincerlo.

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e la Juventus si trova ad affrontare una situazione delicata. Dopo una stagione altalenante, la squadra torinese è alla ricerca di rinforzi per rilanciarsi nel campionato e nelle competizioni europee. Tuttavia, la strada sembra essere piena di insidie, con il Tottenham che si avvicina a un colpo importante a centrocampo.

Si tratta del mediano Franck Kessie, come scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, il giocatore sarebbe attratto dall’interesse della Premier League, potrebbe essere tentato di lasciare il Barcellona ma non nella direzione che si aspettava Allegri, cioè la Juventus che lo voleva come rinforzo.

Kessie affascinato da Londra: C’è il Tottenham

Nel frattempo, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per trovare le soluzioni migliori e dare una svolta positiva al mercato bianconero. Come sappiamo, l’ivoriano è l’obiettivo in mediana per la Juventus che sarà. Allegri lo reputa un profilo ideale per le sue idee tattiche ma adesso l’insidia inglese potrebbe giocare brutti scherzi al tecnico toscano che si aspettava il giocatore in rosa.

Franck Kessie, talentuoso centrocampista ivoriano, è diventato una delle pedine più ambite sul mercato. Le sue prestazioni di alto livello con il Milan e poi con il Barcellona dopo hanno attirato l’attenzione di diversi club inglesi, adesso ci sarebbe l’ex squadra di Antonio Conte a seguirlo da vicino. La prospettiva di giocare in Premier League sembra intrigare il calciatore, che potrebbe valutare seriamente un cambio di scenario. La Juventus, consapevole delle sfide che si trova ad affrontare nel calciomercato estivo, sta ora lavorando intensamente per accelerare le trattative e concludere i colpi desiderati. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al centro delle operazioni, cercando di negoziare con calma ma anche con determinazione perché adesso bisognerà superare l’insidia della Premier League.