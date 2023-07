Juventus, chi è Facundo Gonzalez? Qualità e profilo completo del primo colpo ‘giuntoliano’

Secondo colpo di mercato in arrivo per la Juventus: dopo Weah sta per approdare a Torino Facundo Gonzalez

La Juventus sta per chiudere il secondo colpo di mercato della sessione estiva. Dopo l’arrivo di Timothy Weah, sta per arrivare anche Facundo Gonzalez.

Si tratta del difensore uruguaiano di Montevideo, classe 2003 del Valencia. Possiede il doppio passaporto, quello uruguaiano e quello italiano. Cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol, il Valencia lo ha prelevato nel 2019 e nell’ultima stagione ha giocato con la squadra B, collezionando 17 presenze e un gol in campionato; 33 complessive in stagione. Difensore centrale di ruolo che potrà affiancare perfettamente Gleison Bremer e che sostituirà Leandro Bonucci. Anche con l’Uruguay U21 vanta un percorso già discretamente importante: 21 presenze e un gol. Anche lui è tra i protagonisti della vittoria del Mondiale U20 contro l’Italia di Carmine Nunziata. Non ha ancora esordito con la nazionale maggiore e neppure con la prima squadra del Valencia ma il suo talento è stato già apprezzato nonostante la giovanissima età. In una recente intervista Facundo aveva raccontato del suo vecchio ruolo da centrocampista ma anche della sua ammirazione per un simbolo dell’Uruguay, Luis Suarez, con cui da piccolo aveva anche scattato una foto. La sua voglia di migliorarsi è così tanta che sta già studiando nozioni da allenatore per approfondire la sua conoscenza del gioco.

Juventus, accordo per Facundo Gonzalez: primo colpo dell’era Giuntoli

Facundo Gonzalez è un mancino naturale e punta molto sul gioco areo, una delle sue armi migliori, sfruttando i suoi 193 centimetri.

Le sue caratteristiche avevano attirato l’attenzione ance del Milan, ma la Juventus ha preso il vantaggio decisivo e ha trovato l’accordo col il club spagnolo per il trasferimento di Gonzalez. Si tratterebbe del primo acquisto dell’era Giuntoli e nella prossima settimana potrebbe arrivare la chiusura definitiva. La Juventus ha battuto la concorrenza del Milan e si appresta a concludere l’affare. In seguito la società valuterà se tenerlo in rosa in vista della nuova stagione o se girarlo in prestito. Fumata bianca vicina per il primo colpo di Giuntoli da quando è in bianconero. Mancano solo gli ultimi dettagli da limare tra i due club e tra pochi giorni Facundo Gonzalez potrà già essere in Italia. Tra lunedì e martedì sono previste le visite mediche e la successiva firma sul contratto.