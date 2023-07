Fiammata Vlahovic, adesso o mai più: è stato fatto fuori

Arriva la svolta per Dusan Vlahovic che è più vicino al Bayern Monaco rispetto alle altre big: la fiammata sul centravanti della Juventus

Dusan Vlahovic è ormai da mesi uno dei nomi più chiacchierati in casa Juventus in chiave calciomercato.

Nonostante non abbia vissuto una stagione entusiasmante, il centravanti serbo rimane uno dei più ambiti nel suo ruolo. Diverse big europee sono ancora a caccia di un nuovo centravanti, dal Real Madrid al Manchester United, dal Chelsea al Bayern Monaco. Molti di questi club hanno preso in considerazione anche Vlahovic tra le possibili opzioni, senza mai affondare il colpo decisivo. I Red Devils stanno sondando il terreno anche per Victor Osimhen che ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il Napoli e non sembra intenzionato a muoversi dal club che ha trascinato alla vittoria dello scudetto. Oltre al nigeriano, l’attaccante più richiesto in Serie A è proprio Vlahovic.

Juventus, allarme Bayern Monaco per Vlahovic: “Più vicino del Psg”

Il giornalista dell’Equipe, Loic Tanzi è intervenuto ai microfoni di TV PLAY-calciomercato.it, soffermandosi sul mercato degli attaccanti, in particolare sul futuro di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nella lista dei nuovi possibili attaccanti del Paris Saint-Germain c’è anche Vlahovic. Non è il favorito, prima di lui c’è Harry Kane, molto seguito anche dal Bayern Monaco”. Tanzi, però, ha sottolineato anche l’interesse concreto proprio del club bavarese per il centravanti serbo: “Anche il Bayern Monaco potrebbe andare su Vlahovic. Addirittura considererei il serbo più vicino al Bayern che al PSG. Magari le cose potranno cambiare nei prossimi giorni, ma al momento credo sia così. Nella lista dei preferiti del PSG ci sono Harry Kane, Rasmus Hojlund dell’Atalanta e alla fine Dusan Vlahovic”. Ormai è chiaro il fatto che l’attaccante ex Fiorentina non è la prima scelta dei grandi club europei, ma allo stesso tempo è un nome che viene preso in grande considerazione e col passare delle settimane potrebbe prendere sempre più quota.