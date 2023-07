La Juventus prima del Barcellona: “Proposta ufficiale”

Ormai il mese di luglio è vicino alla sua conclusione e sono sempre le voci di calciomercato a tenere compagnia ai tifosi della Juventus.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l’inizio del prossimo campionato. La formazione allenata da Massimiliano Allegri concentrerà lì tutte le sue energie visto che è arrivata l’ufficialità dell’esclusione dalle competizioni europee.

Ora più che mai dunque la Juventus ha focalizzato il suo obiettivo, quello di riuscire a vincere lo scudetto. Per farlo servirà disputare una stagione lineare, cercando di ricostruire ora una rosa che possa aprire un nuovo ciclo vincente. Molto importante dunque sarà il lavoro del nuovo direttore sportivo Giuntoli, chiamato appunto a portare a Torino nomi importanti ma anche giovani di prospettiva.

Juventus, Piquè rivela: “Nel 2008 ero vicino ai bianconeri”

In questo periodo si parla di ogni aspetto di calciomercato, anche di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. L’ex difensore del Barcellona Gerard Piquè ha raccontato a Sky Sport un aneddoto riguardo una trattativa di moltissimi anni fa, che non è andata in porto. Era l’anno 2008, quindi parliamo di tre lustri fa, quando il centrale era uno dei giovani più appetiti sul mercato.

“Avevo 21 anni e quando sono andato via dal Manchester United ho avuto una proposta per andare alla Juventus. Ma ne avevo una anche dal Barcellona. Alla fine ho scelto quello che è stato poi il club della mia vita. Ho giocato là nell’era più vincente della sua storia del club e non ho più voluto cambiare squadra. Però devo dire che il calcio italiano mi è sempre piaciuto molto”. Certo interrogarsi sul passato non ha più senso, ma Piquè sarebbe stato senz’altro un colpo incredibile per i bianconeri.