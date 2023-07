Il Milan si tira fuori dalla corsa: via libera per l’assalto della Juventus

Il Milan si tira fuori dalla corsa al terzino e serve un assist alla Juventus: via libera per l’assalto al gioiello

Il Milan ha portato a termine già 8 acquisti nel giro di un mese e conta di definire ancora qualche reparto, prima di dedicarsi del tutto alle uscite.

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle sono arrivati Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze, Luka Romero e per ultimo Musah, in arrivo dal Valencia per circa 20 milioni di euro. Senza dimenticare l’acquisto di Sportiello che diventerà il vice Maignan tra i pali. Un Milan completamente rivoluzionato dal centrocampo in poi ma che ha lasciato intatta la propria struttura difensiva. Di recente i rossoneri hanno valutato concretamente di rinforzare anche le corsie, garantendo a Theo Hernandez e Calabria delle alternative valide. I nomi che avevano preso piede erano soprattutto quelli di Wilfried Singo e Ivan Fresneda.

Juventus, via libera per Fresneda e Singo dopo l’uscita di scena del Milan

Singo è in uscita dal Torino che ha già rimediato prelevando dal Cagliari Raoul Bellanova. Il nazionale ivoriano piace anche alla Juventus ma il Milan fino a poco tempo fa sembrava deciso a puntare su di lui.

Discorso simile per Fresneda, talento classe 2004 del Real Valladolid conteso proprio con la Juventus e il Barcellona che al momento sembra il club più avanti nella trattativa. Come riportato dal giornalista Daniele Longo, però, i nomi di Singo e Fresneda sono in netto calo per il Milan. La squadra di Stefano Poli, salvo sorprese, non acquisterà un terzino destro in questa sessione estiva. A questo punto un rinforzo in quel ruolo diventerà una priorità nella prossima sessione di calciomercato.

⬇️ In picchiata le chances di Singo o Fresneda per il Milan. Il club rossonero, salvo sorprese, non acquisterà un terzino destro. Che diventerà invece una priorità nelle prossime sessioni di calciomercato — Daniele Longo (@86_longo) July 30, 2023

Una mossa, quella dei rossoneri, che potrebbe favorire la strategia della Juventus nella corsa al terzino destro. Singo sembra più accessibile rispetto a Fresneda che ha una clausola di 20 milioni di euro e gli occhi puntati da parte del Barcellona che sembra già a buon punto nei dialoghi col Valladolid. Il terzino spagnolo è un’alternativa a Emil Holm dello Spezia che potrebbe essere una pista più accessibile. Il passo indietro del Milan, però, potrebbe essere un assist non da poco per la Vecchia Signora.