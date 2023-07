Lukaku a tutti i costi: altro che video, la Juve lo prende subito

Lukaku a tutti i costi: il video uscito ieri non ha spiazzato per nulla la Juventus. Giuntoli vola a Londra per chiudere l’operazione

Si è messo in testa Lukaku il nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus. E farà di tutto per chiudere l’operazione. Anche per via dell’ok di Massimiliano Allegri, che vuole quell’attaccante forte fisicamente che gli serve per assaltare il prossimo campionato di Serie A.

Altro che video che mette dubbi a tutti. No, non è proprio così. E a svelare quelle che sono le intenzioni del dirigente bianconero ci pensa questa mattina TuttoSport, che sottolinea come il viaggio a Londra per chiudere la questione potrebbe esserci questa settimana. Anzi, probabilmente ci sarà questa settimana.

Lukaku a tutti i costi, le mosse della Juventus

La Juve vuole chiudere presto e lo potrebbe fare, anche, senza aspettare le uscite. Sì, questa ipotesi trova conferme e potrebbe portare pure all’arrivo di Lukaku dentro la Continassa in attesa di quelle che potrebbero essere le cessioni. In questo caso particolare, ovviamente, quella di Dusan Vlahovic. I bianconeri sono in attesa dell’offerta giusta.

Insomma, il video di ieri ha un valore quasi nullo sulla realtà dei fatti. La Juve vuole il belga a tutti i costi e il belga vuole venire alla Juventus dopo aver deciso di salutare l’Inter e non rispondere ai compagni che lo chiamavano per capire la situazione. E già questo dovrebbe bastare, in casa bianconera, per chiudere velocemente la questione.