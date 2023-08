Donnarumma e l’addio al PSG, bomba firmata RAI: c’è la Juventus

Gigio Donnarumma può davvero lasciare il PSG: la Juventus valuta l’ipotesi in prestito ma molto dipenderà dal futuro di Sszczesny

La Juventus è nel pieno della trattativa col Chelsea per il clamoroso scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Un affare che va ancora definito ma che è sui giusti binari. I bianconeri chiedono quasi 50 milioni di euro di conguaglio economico per compensare il valore del cartellino del centravanti serbo ma la sensazione è che presto si arriverà a un accordo tra i due club. La Juventus, però, deve pensare anche agli altri reparti che ancora presentano delle lacune. Non solo il centrocampo ma anche i reparto difensivo. Giuntoli sta continuando a seguire Emil Holm dello Spezia, ma anche Ivan Fresneda del Real Valladolid, orientato però al trasferimento al Barcellona. La porta sembra avere due certezze come Szczesny e Perin. Negli ultimi giorni, però, è tornato di moda il nome di Gigio Donnarumma.

Juventus, Donnarumma è un’opzione concreta: “Può lasciare il PSG”

Come riportato dal giornalista e inviato Paolo Paganini, Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain durante questa sessione di mercato.

La sua decisione potrebbe essere dettata dalla eventuale incertezza sulla sua titolarità. Anche la Juventus ha sondato il terreno per il portiere della nazionale, valutando un’ipotesi in prestito qualora dovesse partire Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha diversi corteggiatori in giro per l’Europa, uno su tutti il Bayern Monaco che è a cacca di un portiere, visto l’infortunio di Manuel Neuer che sta provando ad accelerare i tempi di recupero. Il club bavarese è in trattativa con l’Inter per la cessione di Yann Sommer e aspetta l’arrivo del nuovo portiere per lasciare andare il nazionale svizzero. I nerazzurri stanno temporeggiando ma a breve potrebbero pagare la clausola di 6 milioni di euro per accorciare i tempi.

Come mi era stato anticipato a Monaco #Donnarumma potrebbe lasciare il #Psg qualora non avesse la certezza di partire titolare.C’e stato un sondaggio anche della #Juventus (in prestito)qualora partisse #Szczesny ma a oggi è un’operazione difficile e complessa — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 1, 2023

Nell’intreccio dei portieri, il Bayern spera di arrivare a Szczesny per sostituire Sommer ma la Juventus difficilmente si priverà del suo portiere titolare. Pur contando sulla completa affidabilità di Mattia Perin, i bianconeri puntano molto su Szczesny ma per un’offerta importante potrebbero valutare l’ipotesi della cessione, buttandosi a capofitto su Donnarumma.