L’indizio del Barcellona è decisivo: la Juventus affonda il colpo

L’indizio del Barcellona è inequivocabile e favorisce l’inserimento della Juventus nella corsa al big: segnale netto di Xavi

Il calciomercato della Juventus potrebbe definitivamente sbloccarsi con l’arrivo di Romelu Lukaku, nello scambio che vedrebbe Vlahovic al Chelsea.

Intanto, però, i bianconeri devono guardare alle cessioni, decisive per sfoltire la rosa e per permettere a Giuntoli di rinforzare gli altri reparti. Le incertezze sulle condizioni fisiche di Paul Pogba, l’esclusione dal gruppo squadra di Leonardo Bonucci. Tante situazioni che andranno risolte per la Juventus. A centrocampo servirà almeno un nuovo rinforzo per affiancare Rabiot e Fagioli nel scacchiere di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi più caldi è quello di Franck Kessié, in uscita dal Barcellona. L’indizio decisivo è arrivato dall’amichevole tra il club catalano e Milan. Kessié non è sceso in campo e Xavi non lo ha neppure fatto entrare dalla panchina.

Juventus, l’indizio del Barcellona su Kessié: ma c’è anche il Tottenham

Si attendeva il primo faccia a faccia tra l’ivoriano e il Milan da avversari ma Kessié non ha neppure giocato.

Un segnale piuttosto inequivocabile da parte dell’allenatore che ha esplicitamente fatto intendere come il centrocampista ex Atalanta non rientri nel suo progetto tecnico. Un segnale che, come riportato da JuventusNews24, Cristiano Giuntoli potrebbe cogliere, affondando il colpo per il classe ’96. L’impatto di Kessié col Barcellona non è stato positivo e dopo appena un anno dal suo arrivo in Catalogna potrebbe già essere arrivato il momento di fare le valigie. Nonostante il contratto fino al 2026, il Barça sembra convinto di voler rinunciare all’ex Milan e la Juventus sembra essere in prima fila. La minaccia principale, però arriva dalla Premier League. Il Tottenham, infatti, è interessato a Kessié e tra 6 giorni, durante l’amichevole contro il Barcellona, valevole per il trofeo Gamper, avrà modo di discutere anche del futuro dell’ivoriano. Il piano della Juventus per anticipare la concorrenza è chiudere l’uscita di Denis Zakaria o al West Ham o in una tra Monaco e Lipsia. La cessione garantirebbe un’entrata di 20 milioni necessari ad assecondare la richiesta del Barcellona per Kessié di 15 milioni. Occorre poi naturalmente il sì del giocatore che Giuntoli conta di ottenere in tempi brevi.