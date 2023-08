Calciomercato Juventus, altro “tradimento”: l’affare Lukaku salta così

La pista che porta alla Juventus non è la sola per Romelu Lukaku: la big di Premier League si inserisce nella corsa

Il nome di Romelu Lukaku è ormai una costante nel mercato estivo della Juventus. I bianconeri sono in trattativa col Chelsea per un possibile scambio tra il belga e Dusan Vlahovic.

La Juventus chiede circa 40 milioni di euro di conguaglio economico per completare la trattativa che porterebbe Lukaku alla corte di Massimiliano Allegri e Vlahovic a Londra da Pochettino. I Blues però non sono gli unici alla ricerca di un nuovo attaccante. Dopo il colpo Hojlund del Manchester United per un totale di 85 milioni di euro, rimangono ancora Bayern Monaco, Real Madrid e Paris Saint-Germain tra le squadre senza centravanti. Quello che è certo è che il Chelsea non ha intenzione di puntare su Romelu Lukaku e lo scambio con Vlahovic al momento sembra essere la soluzione migliore per il club londinese. Big Rom, però è nei pensieri anche di un altro club di Premier League.

Juventus, Lukaku piace anche al Tottenham: prima scelta per il dopo Kane

Il club che potrebbe inserirsi per Romelu Lukaku è il Tottenham. Gli Spurs sono ormai sicuri di dover rinunciare a Harry Kane che sembra spedito verso il Bayern Monaco.

In realtà c’è ancora distanza tra la richiesta degli Spurs e l’offerta del club bavarese anche dopo i recenti incontri tra le parti, ma il dialogo rimane aperto. Come riportato da Football Transfer, il nuovo allenatore Ange Postecoglou ha scelto Lukaku come sostituto del centravanti inglese ma il Tottenham opterebbe per un prestito senza opzione di riscatto. Il belga conosce molto bene la Premier League e non avrebbe bisogno di alcun periodo di adattamento. Sarebbe un “tradimento”, visto che dal Chelsea passerebbe a un’altra squadra di Londra, il Tottenham. In ogni caso un passaggio più “leggero” rispetto a quello dall’Inter alla Juventus, soprattutto per i precedenti dell’ultima stagione. Attualmente la pista principale per Lukaku resta comunque quella che porta a Torino , sponda Juventus. Allo stesso tempo però l’inserimento del Tottenham potrebbe ribaltare lo scenario di mercato. Gli Spurs sono in fase di rifondazione, a partire dall’arrivo del nuovo allenatore Postecoglou che ha preso il posto di Antonio Conte.

Gli acquisti di Vicario, Udogie e Maddison, il riscatto del cartellino di Kulusevski. Tante novità che daranno una nuova fisionomia al club e che potrebbero ulteriormente cambiare con il cambio di centravanti. Nonostante Richarlison sia un’alternativa valida in avanti, Lukaku adesso è il primo obiettivo.