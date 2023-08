Donnarumma ne porta un altro: la Juventus stravolge il reparto

Siamo davvero nel vivo del calciomercato della Juventus quando ormai manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Mancano meno di venti giorni e poi partirà il prossimo torneo, che vede i bianconeri tra le maggiori candidate alla vittoria finale. Certo non sarà semplice, ma l’undici allenato da Massimiliano Allegri per forza di cose deve puntare in alto. Tanto più che non avrà impegni europei.

In questa fase il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per allestire la miglior rosa possibile, operando sia in entrata ma soprattutto in uscita. Recuperare risorse è fondamentale per poter ambire ad acquisti di spessore. I tifosi sognano in grande e la società comunque non fa mistero di voler creare una squadra che possa aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, Donnarumma e Audero la prossima coppia di portieri?

L’estate del calciomercato bianconero è ancora lunga, del resto ci sarà tempo fino alla fine del mese per mettere a segno dei colpi. E tra i pali potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, potrebbero infatti cambiare non uno ma ben due estremi difensori.

#Donnarumma è un'idea concreta della #Juventus. I bianconeri vorrebbero fargli posto già in questa sessione di #calciomercato, ma devono prima trovare una collocazione a #Szczesny (che per adesso allontana l'idea della cessione). Ultimo contatto recente: sogno di fine estate. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 2, 2023

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese spiega infatti come Donnarumma continua ad essere un sogno estivo della Juventus, che potrebbe riportare in Italia l’ex portiere del Milan anche in prestito, sfruttando il decreto crescita per il suo ingaggio. Donnarumma non è indispensabile per Luis Enrique, che vorrebbe un portiere che sappia giocare con i piedi. Ma per puntare a lui la Juventus deve cedere prima Szczesny, che per ora non ha acquirenti. Rimane però aperta la pista Bayern. E qualora cedesse Perin, che ha mercato in serie A, potrebbe puntare sul sampdoriano Audero come “secondo”.