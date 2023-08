Scambio Vlahovic-Lukaku: riunione ufficiale e contratto già pronto

Ci stiamo avvicinando sempre più all’inizio del prossimo campionato di serie A con il calciomercato ancora in fermento per la Juventus.

I bianconeri non sono i soli ad essere in ritardo nella costruzione della squadra. Anche le altre formazioni che mirano alla conquista dello scudetto stanno cercando di rinforzarsi ma devono sempre fare i conti con il bilancio. Dunque è lecito attendersi colpi last minute, anche quando la serie A sarà già iniziata.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, arrivato da poco a Torino, deve cercare dunque di compiere operazioni prima in uscita, quindi potrà pensare ai colpi da portare alla corte di Massimiliano Allegri. Quel che è certo è che la Juventus è impegnata in una profonda fase di rinnovamento. L’organico deve essere ringiovanito e vanno individuati quei giocatori fondamentali, chiamati ad essere le colonne della squadra del futuro. Il focus sul mercato ora per i bianconeri riguarda il ruolo dell’attaccante, dove si profila un cambio nel ruolo del titolare.

Juventus, riunione del Chelsea per Vlahovic: via libera in arrivo per Lukaku?

Non è più un mistero che la Juve stia corteggiando Romelu Lukaku. Il belga, terminata la sua esperienza con l’Inter, è tornato al Chelsea. Dove però è solo di passaggio. Il suo trasferimento in bianconero è intrecciato inevitabilmente con il destino di Dusan Vlahovic.

Le ultime notizie, riportate da Romeo Agresti a “Juventibus”, parlano di una riunione in arrivo per il Chelsea. Nelle prossime ore i dirigenti si vedranno per discutere della possibilità di accogliere Vlahovic a Londra. La Juventus attende il via libera per l’affare, visto che c’è accordo totale con Lukaku riguardo contratto e ingaggio. La sensazione è che l’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni e i tifosi attendono con ansia quello che sarebbe il colpo dell’estate.