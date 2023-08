“Accordo in un minuto”: non solo Lukaku, il dilemma che inquieta la Juve

“Accordo in un minuto”. Nei giorni in cui sembra che il mercato della Juventus ruoti tutt’attorno alla vicenda Vlahovic-Lukaku, ci si accorge che c’è anche altro.

In un mercato come quello che sta affrontando la Juventus dove è necessario anche recuperare il tempo perduto inizialmente, la velocità può diventare una componente importante, ma non può e non deve essere l’unica.

Manca meno di un mese al termine della sessione di mercato estiva e la Juventus è alle prese con alcune trattative di primaria importanza. Ora tutte le attenzioni dei media sono rivolte a Londra, sponda Chelsea, per vedere se i Blues e la Juventus riusciranno a trovare l’accordo per portare Dusan Vlahovic a Londra e permettere a Romelu Lukaku di approdare sulle rive del Po.

La trattativa riguardante il centravanti, però, non è l’unica importante tra quelle presenti sul tavolo di Giuntoli. Massimiliano Allegri ha esposto le sue convinzioni ed espresso il suo gradimento riguardo alcuni specifici profili. L’ex attaccante dell’Inter è soltanto uno dei due/tre desideri espressi dal tecnico livornese. Infatti se Lukaku riguarda il fronte offensivo, per il centrocampo il nome espresso da Allegri è quello di Franck Kessié.

“Accordo in un minuto”, ma il problema è un altro

Franck Kessié è arrivato a Barcellona la scorsa estate proveniente dal Milan, a parametro zero. Il 26enne centrocampista ivoriano ha fortemente voluto indossare la maglia blaugrana, ma con il tecnico Xavi non è mai scattato il giusto feeling.

Ora è il momento delle valutazioni per Kessié e le opportunità, per il prosieguo della sua carriera, sono diverse. Vi è la Premier League e la Serie A. Andare a giocare nel campionato più ricco ed importante del mondo o ritornare in Italia dopo l’esperienza con la maglia del Milan? Come affermato da Romeo Agresti a Juventibus il problema non riguarda certamente l’eventuale intesa tra Barcellona e Juventus.

Secondo Agresti: “l’accordo si trova nel giro di un minuto“. Il vero problema è comprendere quale siano le reali intenzioni del centrocampista del Barcellona. Al momento la fascinazione della Premier League sembra prevalere sul desiderio di ritornare in Italia, ma se Giuntoli saprà toccare le corde giuste non è affatto scontato che Kessié perseveri nel suo “No”.

Dopo il mancato arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, ammaliato dai petrodollari provenienti dall’Arabia Saudita, Franck Kessié rappresenta la sola, ed unica, soluzione fortemente voluta dal duo Allegri-Giuntoli. I tempi sono ormai ristrettissimi, per la Juventus e per lo stesso Kessié. E’ pertanto arrivato il momento delle decisioni. Quelle definitive. Per tutti.