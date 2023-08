Accordo triennale da 30 milioni con la Juve: Decreto Crescita decisivo

Accordo triennale da 30 milioni con la Juve. Cristiano Giuntoli è al lavoro per creare, da subito, una Juventus vincente. Ed un grande affare è già chiuso.

John Elkann e Francesco Calvo lo hanno scelto per plasmare la Juventus che verrà. Quella che sarà rimodellata con regole diverse da quelle che hanno contraddistinto la gestione finale della società bianconera targata Andrea Agnelli. Almeno così nelle intenzioni.

Cristiano Giuntoli è ripartito dagli Stati Uniti, dove la Juventus sta per concludere la sua tournée con l’ultima amichevole contro il Real Madrid, per mettere a fuoco, e tentare di chiudere, le trattative più importanti, quelle che riguardano i giocatori di prima fascia. Il bilancio è sempre lì, a ricordare al nuovo direttore tecnico della Juventus che le operazioni in entrata devono essere finanziate necessariamente da cessioni che assicurino pronta liquidità.

Stiamo, però, entrando nelle settimane decisive del mercato estivo, quelle che preannunciano l’imminente inizio della stagione. Il campionato di Seria A prenderà il via il prossimo 19 agosto e per quella data tutto, o quasi, dovrà essere compiuto. Giuntoli sta schiacciando l’acceleratore per tentare di chiudere la trattativa più importante che permetterebbe, inoltre, di conseguire il tesoretto necessario per portare a dama i restanti colpi di mercato. L’accordo triennale da trenta milioni è già sul suo tavolo. Firmato.

Accordo triennale da 30 milioni con la Juve. Chi l’ha firmato?

E’ l’argomento che tiene banco da settimane e la trattativa che ha animato di passione i tifosi della Juventus. Romelu Lukaku alla Juventus è ormai ben più che una suggestione, è una quasi notizia ufficiale.

Lo scambio che da giorni Chelsea e Juventus stanno cercando di portare a conclusione vedrebbe l’approdo di Dusan Vlahovic al Chelsea e quello di Romelu Lukaku alla Juventus. I due club stanno lavorando alacremente per tentare di trovare la soluzione che accontenti entrambe le parti. La differenza è tutta nel conguaglio che i Blues dovranno, o dovrebbero, riconoscere alla società bianconera. Il resto è già fatto. Juventus e Lukaku hanno da tempo trovato un accordo.

Di questo ha parlato Luca Momblano a Juventibus. La società bianconera e l’ex attaccante dell’Inter si sono accordati “per un contratto triennale, più opzione per il quarto anno, a 9 milioni di euro più 1 milione di bonus. Il Decreto Crescita potrà essere sfruttato per due anni” (@AroundJuventus). Dalle parole di Momblano si evince come ormai si stia davvero percorrendo l’ultimo miglio di una trattativa che sta spaccando il popolo bianconero.

L’obiettivo che appare chiaro in casa Juventus è quello di ritornare a vincere subito con i conti a posto. Il tempo dirà se le scelte che sono state fatte per raggiungere tale scopo sono state indovinate o meno.