Juventus, Vlahovic e quel gesto alla Dybala: l’ha spaccato in due

Il web adesso è diviso, letteralmente ‘spaccato in due’. Quel gesto ricorda chiaramente un altro ex bianconero: tutti i dettagli.

Ha destato molta attenzione l’esultanza di ieri notte (orario italiano) di Dusan Vlahovic dopo il gol ‘liberatorio’ contro il Real Madrid nell’ultima amichevole della tournée americana.

Il bomber serbo, dopo il gol che ha siglato la fine della partita con un gol decisivo proprio di Vlahovic per un risultato di 3 a 1, ha già fatto, letteralmente, il giro del web spaccando in due la tifoseria. Il motivo è legato, appunto, alla sua esultanza, un gesto liberatorio che ricorda molto da vicino quello di Paulo Dybala quando, guarda caso, ai tempi, fu vicino ad una cessione proprio in un scambio con Lukaku, all’epoca ai servigi del Manchester United e prima dell’arrivo in nerazzurro.

Vlahovic come Dybala: Esultanza che non è passata indifferente ai tifosi

Il messaggio è chiaro. Vlahovic x Dybala pic.twitter.com/LUYYPpUPtr — Jjuli (@jjuli_007) August 3, 2023

Come si può evincere dalle foto prese proprio dal social di riferimento, Twitter, l’esultanza è la stessa di Paulo Dybala che poi, proprio in quell’anno, rimase alla Juventus e disputò forse la stagione migliore della sua carriera in bianconero diventando alla fine dell’annata l’MVP della Serie A.

Ora la situazione è differente, la cessione di Vlahovic servirebbe per fare quadrare i conti e sarebbe quel ‘sacrifico’ necessario ma dall’altra parte c’è lo scetticismo di una grande fetta di supporter che non crede nello scambio, soprattutto anche per un fattore puramente anagrafico: Lukaku è un classe 1993 mentre Dusan è un 2000 in piena crescita. Dunque tra i pro e contro un fattore chiave rimane questa esultanza, forse leggendaria e in un certo senso anche metaforica. Non ci resta che rimanere in attesa per gli sviluppi dell’operazione, oramai, sempre più imminente.