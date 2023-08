Juventus-Genoa, l’affare decolla solo con la formula giusta

La Juventus prosegue spedita con la preparazione in vista delle prime gare ufficiali della nuova stagione ma è il calciomercato a tenere banco.

I bianconeri di Massimiliano Allegri stanno ottenendo dei buoni risultati dai test stagionali che precedono lo start del prossimo campionato di serie A. Nel quale sarà fondamentale partire con il piede giusto per riuscire fin dalle prime battute a mettersi davanti a tutti in classifica.

Il direttore sportivo Giuntoli in questo mese di agosto sarà molto impegnato nelle trattative che coinvolgono la Juventus. I bianconeri hanno fissato quali saranno gli obiettivi da inseguire per rinforzare la squadra del futuro. Ma nello stesso tempo devono fare i conti con il bilancio ed è per questo motivo che intende cedere diversi giocatori. Soltanto così si potrà far cassa e sognare di poter portare a Torino gli uomini adatti alle idee di Allegri.

Juventus, De Winter verso il Genoa ma bisogna trovare la formula giusta

La lista dei giocatori a cui il direttore sportivo deve riuscire a trovare una collocazione è ancora lunga. Su alcuni elementi il club non sembra transigere, intende cederli solo a titolo definitivo per riuscire a recuperare delle somme importanti da mettere a bilancio. Uno dei calciatori in lista per essere ceduto è il difensore Koni De Winter.

Lo scorso anno ha dimostrato di poter stare benissimo in serie A, giocando delle ottime partite con la maglia dell’Empoli. Ha molto mercato ma i bianconeri, come detto, vogliono lasciarlo partire a titolo definitivo. Per il quale ora in pole position c’è il Genoa, come riportato da Sportmediaset. I rossoblu e il difensore sembrano vicini all’accordo, poi bisognerà trovare però quello con la Juve. Che al massimo sembra disposta a concedere il prestito con obbligo di riscatto a favore dei rossoblu a fine stagione.