Dal Real Madrid alla Juventus: partita finita, svelati tutti i dettagli

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questo mese di agosto appena iniziato.

La società bianconera sta lavorando a 360 gradi per riuscire a creare un organico in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Cancellare l’ultimo opaca stagione è doveroso. Bisogna voltare pagina e cercare di riuscire a conquistare con lo scudetto che ormai manca da troppe stagioni in bacheca.

In attesa di rinforzi in tutte le zone del campo la formazione allenata da Massimiliano Allegri sta lavorando per preparare al meglio i primi impegni ufficiali della stagione che è appena iniziata. Del resto manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A, ma non bisogna dimenticare che ci sarà tempo fino alla fine del mese per riuscire a completare gli acquisti. E anche le cessioni, che sono indispensabili per fare cassa e recuperare un tesoretto da reinvestire altrove.

Juventus, Odriozola costa solo 5 milioni di euro ma…

Nella fase di rinnovamento che sta vivendo la Juventus deve andare alla ricerca di nuovi esterni difensivi, sia a destra che a sinistra. Maggiore urgenza ce l’ha proprio il binario destro, in considerazione del fatto che Cuadrado ha lasciato la squadra per fine contratto. Nel corso di queste ultime settimane sono stati fatti tanti nomi tra cui quello di Odriozola del Real Madrid.

Un laterale ormai esperto e di livello internazionale. “Fichajes” sottolinea però come il suo prezzo sia andato diminuendo stagione dopo stagione, tant’è che adesso il Real è pronto a cederlo per soli 5 milioni di euro. Sarebbe senz’altro una buona occasione per i bianconeri, e sicuramente ci saranno anche altre squadre interessate. In Spagna però si parla già di una trattativa avviata con la Real Sociedad, dove Odriozola tornerebbe volentieri, visto che è il club che lo ha lanciato nel grande calcio.