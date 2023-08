Il confronto tra Allegri e Vlahovic: “Abbiamo deciso insieme”

Allegri racconta il confronto avuto con Dusan Vlahovic prima dell’amichevole tra Juventus e Real Madrid

Dopo la vittoria della Juventus nell’amichevole contro il Real Madrid, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla sua squadra, toccando anche i temi di mercato e soffermandosi su Vlahovic.

L’allenatore della Vecchia Signora ne ha parlato in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, in cui ha fatto un bilancio del ritiro della squadra negli Stati Uniti e le previsioni in vista del nuovo campionato ormai alle porte. Inoltre ha sottolineato la possibilità di preparare meglio le partite di campionato, non avendo impegni di coppe durante la stagione. “Giocheremo una partita a settimana e credo che questa squadra abbia bisogno di cinque giorni per poter lavorare, per migliorare soprattutto nell’autostima e nella costruzione del gioco”. Il tecnico bianconero si è soffermato anche sui singoli, in particolare sul nuovo acquisto Timothy Weah che ha dato segnali molto importati soprattutto contro il Real Madrid: “Weah ha buone qualità e che sarà molto utile alla squadra nell’arco di tutta la stagione. Anche McKennie ha fatto una buona partita, sono contento del suo rendimento. Per quanto riguarda la fascia i vice di Danilo saranno Alex Sandro e Rabiot. Quando non giocherà il primo toccherà al secondo, perché Adrien è giusto che salga nelle gerarchie”.

Juventus, Allegri elogia Vlahovic: Abbiamo deciso insieme, è stato utile”

Allegri poi si è soffermato su Dusan Vlahovic, uomo copertina col Real Madrid per il gol del definitivo 3-1 e anche del mercato, per il possibile scambio con Romelu Lukaku.

“Da quando sono qui non ho mai detto che non lotteremo per vincere lo scudetto, anche perché alla Juventus non puoi permetterti di farlo”. Allegri non si è sbilanciato sulle questioni di calciomercato, ancor meno sul futuro di Dusan Vlahovic, anche se ha rivelato ciò che si è detto col giocatore poco prima dell’amichevole vinta col Real Madrid: “Sono molto contento per lui, prima della partita abbiamo deciso insieme che sarebbe venuto in panchina“.

Allegri ha proseguito: “Ho detto al ragazzo che avrebbe giocato una quindicina di minuti. Dusan non era molto convinto, invece è stato molto utile. Vlahovic è entrato bene in partita, a prescindere dal gol. Ha giocato bene tecnicamente e ha allungato la squadra”.Parole che non chiariscono il futuro del centravanti serbo ma mostrano quantomeno un feeling tra il bomber ex Fiorentina e l’allenatore.