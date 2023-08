Scambio Lukaku-Vlahovic: arriva l’autorizzazione ufficiale

Scambio Lukaku-Vlahovic: ci siamo. Proseguono le trattative per portare a dama l’affare dell’estate. Mai come adesso sembra vicina la fumata bianca.

Londra-Torino è la tratta più attenzionata del mercato. Da quelle parti si sta confezionando, tra mille dettagli da sistemare, l’affare calcistico dell’estate 2023.

Chelsea e Juventus, ormai da giorni, stanno cercando la soluzione che non scontenti nessuno e far sì che questo matrimonio, tanto complesso ed osteggiato, soprattutto da buona parte della tifoseria bianconera, alla fine venga celebrato. Dusan Vlahovic al Chelsea e Romelu Lukaku, insieme ad un conguaglio ancora da definire, alla Juventus. Si procede a passi piccolissimi che però, a quanto è dato sapere, stanno avvicinando le parti.

Per la Juventus è una trattativa doppiamente importante. Un’operazione che segue quella doppia finalità che la società ha deciso di seguire all’inizio di questa stagione: competitività e sostenibilità. L’ormai quasi imminente arrivo di Lukaku a Torino permetterà a Massimiliano Allegri di avere il centravanti ideale per la Juventus che ha in mente in vista dell’imminente nuova stagione.

In più la contemporanea, e dolorosa, cessione di Dusan Vlahovic, permetterà di dare un’aggiustatina ai conti troppo malmessi della società bianconera a causa delle scellerate gestioni degli ultimi anni. Competitività e sostenibilità viaggiano quindi a braccetto in questa maxi-operazione che segnerà in maniera profonda non soltanto il mercato ma l’intera stagione prossima della Juventus.

Scambio Lukaku-Vlahovic: ci siamo

Juventus e Chelsea hanno messo in campo i loro migliori uomini per raggiungere, nel più breve tempo possibile, l’obiettivo finale. Non soltanto i responsabili dell’area tecnica dei rispettivi club ma anche gli uomini che sanno di numeri.

Per la Juventus l’operazione Lukaku potrebbe rappresentare, con tanto di conguaglio attorno ai 35-40 milioni di euro, quella offerta irrinunciabile che permetterebbe di far respirare il bilancio. Dusan Vlahovic è l’agnello sacrificale, definizione scivolosa ma che rende l’idea, immolato all’alterare dei conti da aggiustare, l’operazione che andrà in parte a compensare i mancati introiti della Champions League. Ora la società Juventus ha dato il suo benestare all’operazione e sembra davvero che si sia imboccata la discesa.

Il Chelsea, dal canto suo, ha fretta di regalare a Pochettino un profilo di attaccante diverso da coloro che sono già in rosa, Nkunku e Jackson, ma la priorità dei Blues è, soprattutto, quella di liberarsi di un peso non più sostenibile, né tollerabile. Lukaku è da tempo un separato in casa che ha soltanto voglia di andar via. Torino e la Juventus sono le destinazioni che il gigante belga ha scelto per la prossima stagione. Tra un anno, semmai, si vedrà.