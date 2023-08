Calciomercato Juventus, acquisto record e via libera Giuntoli

Calciomercato Juventus, acquisto record. Nonostante la trattativa Vlahovic-Lukaku non sembra procedere come desidererebbe, Giuntoli non si ferma.

Appunti con nomi, cifre e numeri di telefono, planning intasato di appuntamenti, post-it un po’ ovunque. Lo immaginiamo così, senza un briciolo di fantasia, l’ufficio alla Continassa di Cristiano Giuntoli.

Sono giorni caldissimi per il mercato della Juventus e non basterà il ciclone Circe a rinfrescare l’aria. La Juventus è ancora un cantiere aperto e il protrarsi a tempo indefinito della trattativa Vlahovic-Lukaku produce un conseguente rallentamento anche di altre trattative in corso. Perché non soltanto il fronte offensivo desta pensieri, e qualche preoccupazione, in casa Juventus, ma anche centrocampo e difesa dovranno essere puntellate a fronte, si spera, delle preventivate uscite.

Per quanto attiene al reparto difensivo il duo brasiliano Danilo-Bremer sembra la sola certezza. Giuntoli spera che prima della fine del mercato Bonucci ed Alex Sandro salutino la comitiva e si accasino altrove insieme ai loro multimilionari ingaggi. In quel caso il direttore tecnico saprebbe come rimpiazzarli al meglio. Un profilo attenzionato e bloccato, almeno nella sua mente, da settimane e che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la difesa a tre che ha in mente Massimiliano Allegri. Chi è il profilo seguito da Giuntoli?

Calciomercato Juventus acquisto record

Dall’Inghilterra arrivano notizie che fanno comprendere come la Premier League sia davvero un altro mondo. Il Manchester City di Pep Guardiola, neo campione d’Europa e con il Triplete messo in bacheca, ha concluso un altro acquisto record.

La Bild ci comunica infatti che il club di Manchester ha raggiunto l’accordo con l’RB Lipsia per l’acquisto di Josko Gvardiol, difensore classe 2002. Per l’acquisto del giovane difensore il Manchester verserà nelle casse del club tedesco 90 milioni di euro. Questo permetterà a Gvardiol di diventare il difensore più caro di sempre, superando il collega Harry Maguire, pagato soltanto 87 milioni di euro dai cugini del Manchester United al Leicester, anno 2019.

Il mega acquisto del Manchester City potrebbe favorire la Juventus che da tempo segue il centrale francese, naturalizzato spagnolo, Aymeric Laporte. Difensore possente fisicamente, grazie ai suoi 191 centimetri, piede mancino dotato di buona tecnica individuale, ottimo anche nell’impostazione del gioco dalla propria area di rigore, rappresenterebbe il terzo centrale perfetto per Allegri.

Un profilo di qualità seguito anche da altre società, non ultima l’Inter. Ma su Aymeric Laporte Giuntoli sta già lavorando da un po’ di tempo e l’acquisto record di Gvardiol da parte del Manchester City potrebbe dare una decisiva accelerata alla chiusura della trattativa. Anche qui, però, occorrerà essere celeri per non lasciarselo sfuggire.