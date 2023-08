La Juventus rifiuta le offerte di Milan e Lazio: cambia lo scenario

La Juventus rifiuta le proposte di Milan e Lazio per il difensore: adesso può cambiare lo scenario

Il mercato della Juventus potrebbe finalmente sbloccarsi con la cessione di un giovane che permetterebbe ai bianconeri di ottenere un tesoretto, necessario per portare avanti i piani della società.

Fabio Miretti sembra uno dei principali indiziati a lasciare Torino e la Salernitana è la squadra maggiormente interessata. Rimane in piedi la trattativa per la cessione di Denis Zakaria, così come quella di Weston McKennie. Tra i giocatori in uscita, però potrebbe esserci un dietrofront in merito alla cessione di Andrea Cambiaso. Il terzino sinistro è tornato dopo la stagione in prestito al Bologna e aspetta ancora di scoprire la sua prossima destinazione. Il giocatore ha preso parte alla tournée dei bianconeri negli Stati Uniti, dando buoni segnali che potrebbero dare una svolta al suo futuro. Su di lui ha messo gli occhi anche il Milan che è alla ricerca di un vice-Theo Hernandez. La Juventus, però, sembra intenzionata a cambiare i piani sul classe 2000.

Juventus, rifiutate le proposte di Milan e Lazio per Cambiaso: può rimanere in bianconero

Come riportato da calciomercato.it nelle ultime uscite pre-campionato Cambiaso sta convincendo Massimiliano Allegri con le sue prestazioni e adesso non è escluso che possa rimanere in bianconero.

L’ex Genoa sta convincendo la Juventus che ha già rifiutato le proposte di Milan e Lazio che si erano interessato al terzino sinistro classe 2000. Anche nell’ultima amichevole contro il Real Madrid ha mostrato personalità e qualità che potrebbero far comodo ai bianconeri. Allegri in quella zona di campo ha poche alternative, visto anche le condizioni ormai precarie di Alex Sandro. La società è alla ricerca di un profilo che possa ricoprire la fascia sinistra ma le ultime prestazioni e i segnali di Cambiaso in questa pre-season potrebbero ribaltare lo scenario. Cristiano Giuntoli potrebbe considerare più conveniente una soluzione interna come quella del 23enne italiano, piuttosto che investire su un nuovo calciatore.