Calciomercato Juventus, ha già detto sì ma l’affare slitta

Calciomercato Juventus ha già detto si. Il mercato della Juventus procede senza soluzione di continuità. Chiusa una trattativa, un’altra si sta per chiudere. Quale?

Il mercato in uscita, questa priorità. L’elenco è lungo. ma è lì che si misura lo spessore di un dirigente. Su come, e a quanto, vende. La storia di Giuntoli, in questo senso, parla chiaro. L’ex direttore sportivo del Napoli è bravissimo anche a vendere.

E a chi inizia già a criticare l’operato del neo direttore tecnico bianconero, rammentiamo di come lo stesso Beppe Marotta sia stato criticato per alcune sue cessioni a basso prezzo, durante il suo periodo bianconero. Da Monaco, inteso come Principato, arrivano intanto buone nuove. Juventus e Monaco hanno raggiunto l’accordo per il nazionale svizzero Denis Zakaria.

Un’operazione che dovrebbe portare nelle casse della Juventus circa 20 milioni di euro. Non si fa in tempo a chiudere una trattativa che immediatamente si deve tentare di chiuderne un’altra. Un’altra vicenda non facile da portare a termine dal momento che è stata lasciata e ripresa più volte. Quando poi l’interlocutore è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ecco che la già non facile trattativa rischia di naufragare.

Ora, però sembra che il dialogo sia ripreso. Di quale trattativa stiamo parlando?

Juventus e Lazio hanno parlato diverse volte di Luca Pellegrini, l’esterno sinistro della Juventus che ha già giocato in prestito alla Lazio durante la passata stagione.

La Juventus valuta il suo giocatore 8 milioni di euro, cifra che la Lazio non intende pagare. La trattativa si è più volta interrotta con la conseguenza che la Juventus ha trattato il giocatore anche con altre società. Il club di Lotito, dal canto suo, ha tenuto sempre attivi i contatti con il Siviglia per Marco Acuna, profilo classe 91.

Una conferma in tal senso arriva anche dal direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista che ha parlato della disponibilità del giocatore della Juventus di ritornare a vestire la maglia biancoceleste della Lazio, aggiungendo però che: “La Lazio vuole verificare anche altre altre opportunità. Quindi diciamo così, l’arrivo oggi è rallentato“.

Sono le normali dinamiche del calciomercato e si sa, come in questi casi, la volontà el giocatore sia determinante. A quanto pare poi, nelle ultime ore, la Juventus avrebbe aperto alla possibilità di un prestito con partecipazione al pagamento di parte dell’ingaggio del calciatore.

Il tutto per tentare di accontentare ambo le parti, con Giuntoli che potrebbe proseguire nel suo lavoro di sfoltimento della rosa e con Lotito che potrebbe assicurarsi il tanto agognato esterno sinistro.