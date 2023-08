Calciomercato Juventus, sgarbo viola: sorpasso compiuto

Le voci di mercato sono sempre più frequenti con l’avvicinarsi di Ferragosto. Cosa bolle in pentola in casa Juventus in questi giorni?

Mentre ci si avvicina all’inizio del prossimo campionato le squadre sono impegnate sul campo alla ricerca della miglior condizione possibile. I tifosi quest’anno si aspettano molto dalla formazione di Allegri. Che non sarà impegnata in Europa e dunque potrà concentrare tutte le sue energie sulla serie A. Nel tentativo di portare a Torino il tricolore.

Per far questo c’è indubbiamente bisogno che la squadra venga rinforzata un po’ in ogni zona, considerando anche le partenze che ci sono state e quelle che potrebbero esserci. Ci sarà tempo fino alla fine del mese per mettere a segno gli acquisti, ma è chiaro che il tempo passa e che la concorrenza su alcuni nomi è forte. Ogni giorno dunque può essere quello decisivo e non bisognerebbe cincischiare, ma la Juventus deve sempre guardare al bilancio.

Juventus, la Fiorentina pronta a soffiarti Baldanzi

L’intenzione del club bianconero è quella di voler puntare sempre più sulla linea verde, in modo da poter costruire una squadra in grado di essere protagonista per anni. Per vincere servono grandi campioni, ma anche dei talenti che abbiano ancora dei margini importanti di crescita.

Un potenziale obiettivo della Juventus potrebbe però sfumare, stiamo parlando di Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Trequartista classe 2003 che lo scorso anno, nonostante la giovanissima età, è stato titolare fisso con i toscani. Ebbene come ha rivelato Sportitalia su di lui ci sarebbe il pressing della Fiorentina, che potrebbe soffiarlo ai bianconeri. I viola stanno per incassare una somma importante dalla cessione di Castrovilli in Inghilterra, soldi che la società vorrebbe subito reinvestire per portare a Firenze proprio Baldanzi. Rimane da capire se l’Empoli aprirà alla possibilità di cedere già quest’estate il suo gioiello o meno.