Clamoroso Vlahovic: salta la cessione, bomba Lukaku

Clamoroso Vlahovic: salta la cessione. Non cessano di arrivare notizie che confermano le difficoltà nella chiusura della trattativa Vlahovic-Lukaku.

Una storia complicata che sembra complicarsi ogni istante di più. La trattativa dell’estate si arricchisce sempre più di mille dettagli che sembrano orientarla verso un esito negativo.

Quando è apparsa la prima volta la notizia che la Juventus aveva posto come suo obiettivo primario per l’attacco il nome di Romelu Lukaku si è pensato immediatamente ad un’opera di disturbo ai danni della rivale storica, l’Inter, che proprio in quei giorni stava trattando con il Chelsea l’attaccante belga. Poi, però, si è visto come ci fosse ben altro dietro quell’interesse.

La Juventus vuole Lukaku, Allegri vuole fortissimamente Lukaku, a costo di cedere Vlahovic. Non proprio un’operazione alla Giuntoli, il quale comunque sta tentando di accontentare il suo allenatore. Ma è un’operazione complessa dal momento che un sacrificio quale quello del centravanti serbo deve essere ricevere la contropartita giusta, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista economico.

La Juventus valuta il suo numero 9 non meno di 80 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Sotto non può andare per gli ormai arcinoti motivi di bilancio. E poi vi un’altra fondamentale questione. Quale?

Clamoroso Vlahovic: salta la cessione

Juventus e Chelsea procedono, nella trattativa riguardante i loro due centravanti, come i gamberi un passo in avanti e tre indietro. Sembra davvero che non si riesca a trovare la quadra per portare a dama questa complicata trattativa.

Alfredo Gigliotti, su Bianconeranews, pone l’accento su una questione che rischia davvero di far saltare definitivamente la trattativa. “Vlahovic resiste a oltranza. Rifiutato ancora una volta il Chelsea, che a questo punto ha deciso di interrompere momentaneamente i contatti con la Juventus” (@juventinosemper). E’ chiaro come la posizione del centravanti serbo, qualora venisse confermata, complicherebbe non poco l’esito della trattativa.

Ma la Juventus non intende mollare la pista Lukaku. Anche di questo ci informa Gigliotti. Se la strada, con protagonista Vlahovic, non è percorribile, si dovrà trovare un’alternativa per arrivare comunque all’acquisto del centravanti belga, ex Inter. La somma richiesta dal Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo del trentenne nazionale belga ammonta a 40 milioni di euro.

Dal momento che la proposta inziale della Juventus al Chelsea, che prospettava un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, è stata immediatamente rispedita al mittente dal club inglese, occorre altro. Altre cessioni o un intervento dall’alto. L’ipotesi ricapitalizzazione è sempre sul tavolo di John Elkann. La strada più avversata, forse quella più attesa.