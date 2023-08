Juventus, firma UFFICIALE: addio a stelle e strisce

Continuano le cessioni in casa Juventus, con i bianconeri che sono entrati nella fase più calda di questo calciomercato.

Mentre ci avviciniamo all’inizio del prossimo campionato di serie A tutte le squadre stanno ovviamente lavorando sodo sul campo per farsi trovare pronte all’appuntamento. Nel mentre i dirigenti si danno da fare sul mercato, cercando di accontentare le richieste dei loro allenatori.

Anche in casa Juventus ovviamente mister Allegri attende dei volti nuovi ma ci sarà tempo fino a fine mese per Giuntoli per riuscire a portare a Torino gli obiettivi prefissati. Bisogna fare i conti con il bilancio e dunque ogni operazione va studiata in ogni minimo dettaglio. Nel frattempo continuano però le partenze, quella di un giovanissimo talento che proseguirà la sua carriera all’estero.

Juventus, Dellavalle al Los Angeles FC

A salutare la maglia bianconera questa volta è il difensore Lorenzo Dellavalle, fresco campione d’Europa con l’under 19 azzurra. Il giovane difensore centrale si trasferisce al Los Angeles FC dove potrà crescere all’ombra di Giorgio Chiellini, cercando di carpirne i segreti del mestiere. La notizia è ufficiale, è arrivata nella notte da parte del club a stelle e strisce.

Strong young center back who should benefit from working around Giorgio Chiellini. Dellavalle was a quality starter for the Italian U19 team that won the Euros last month. https://t.co/MmjB6Schwd — Josh Gross (@yay_yee) August 4, 2023

“Il Los Angeles Football Club 2 (LAFC2) ha annunciato di aver firmato un contratto pluriennale con il difensore 19enne Lorenzo Dellavalle della Juventus. Lorenzo occuperà uno slot del roster internazionale e verrà aggiunto al roster in attesa della ricezione del visto P1 e del certificato di trasferimento internazionale (ITC). Lorenzo ha iniziato la sua carriera giovanile con la Juventus dove ha collezionato 55 presenze registrando 1 gol e 1 assist in tutte le competizioni tra Under 17 e Under 19” si legge nella nota.