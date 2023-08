Juventus, agosto “caldo” per Pogba: la situazione

La Juventus è sempre più lanciata verso le prime partite ufficiali della stagione che è appena iniziata.

Proseguono allenamenti a test per la formazione allenata da Massimiliano Allegri in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A. Un torneo nel quale i bianconeri cercheranno di riportare a Torino quel tricolore che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club.

Agosto però non sarà soltanto il mese dello start della serie A ma anche quello nel quale si concentreranno gli sforzi da parte della società in chiave calciomercato. Nel corso delle prossime settimane dunque ci saranno acquisti e cessioni che definiranno l’organico della Juventus chiamato ad affrontare gli impegni in campionato e in Coppa Italia. I tifosi bianconeri dunque attendono delle buone notizie anche se sanno benissimo che il club dovrà operare tenendo sempre sotto stretto osservazione il bilancio economico. Non si escludono dunque delle cessioni eccellenti.

Juventus, per Pogba nuove offerte in arrivo a fine mese?

La lista dei calciatori ai quali il direttore sportivo Giuntoli deve riuscire a trovare una sistemazione è abbastanza lunga. La missione del club è ovviamente quella di riuscire a recuperare delle somme importanti dalle cessioni, in modo da poter poi compiere delle operazioni in entrata. Ma allo stesso tempo si riuscirebbero a risparmiare delle cifre non da poco sugli ingaggi, altra necessità da inseguire.

Uno dei più alti, nell’organico della Juventus, è quello di Paul Pogba. Il campione francese lo scorso anno ha giocato pochissimo per via dei molteplici infortuni e si hanno dei dubbi riguardo la sua tenuta fisica. Come spiega La Gazzetta dello Sport ancora non è da escludere che possa lasciare Torino. Alcuni club dell’Arabia Saudita, protagonisti indiscussi di questo calciomercato, potrebbero farsi avanti infatti alla fine del mese di agosto e convincere il francese ad accettare le loro ricche proposte.