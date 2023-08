Amrabat fa godere la Juventus: Allegri subito accontentato

Ci avviciniamo a quelli che potrebbero essere davvero i giorni cruciali di calciomercato per la Juventus ma non solo.

Meno di due settimane e poi prenderà il via il prossimo campionato di serie A. Tutte le squadre dunque hanno già iniziato a lavorare da tempo sul campo per farsi trovare pronte ultimi appuntamenti ufficiali della stagione che è appena iniziata. Ma è chiaramente ancora il calciomercato a tenere banco, visto che ci sarà fino alla fine del mese per compiere operazioni in entrata e in uscita.

Anche la Juventus sarà una squadra molto attiva nel corso delle prossime settimane perché dovrà essere definito l’organico che Allegri avrà a disposizione per tentare l’assalto allo scudetto. Prima però di poter pensare agli acquisti il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve riuscire a trovare una collocazione a tutti quei calciatori che i bianconeri vogliono cedere per fare cassa non rientrando nei piani dell’allenatore.

Juventus, Amrabat al Bayern può “liberare” Goretzka”

Ci sono poi degli affari che la Juventus potrebbe chiudere anche quando il campionato sarà già iniziato. Ma che dipendono anche da vari incastri e dai movimenti che faranno gli altri top club europei. Non solo una punta, la Juventus sta cercando anche di rinforzare la linea mediana e Allegri pare avere un nome preferito.

Da qualche giorno infatti si sta parlando dell’interesse bianconero nei confronti di Goretzka, mediano del Bayern Monaco che abbina qualità e quantità. In Germania si vocifera di come i bavaresi si siano messi sulle tracce di Amrabat, il centrocampista marocchino della Fiorentina che piace, a dire il vero, a molti club. Una situazione da monitorare con grande attenzione. Perché? Perché proprio il possibile arrivo di Amrabat al Bayern potrebbe “liberare” Goretzka e facilitare il suo trasferimento a Torino. Fermo restando che andrà trovato un accordo con i tedeschi e con il giocatore.