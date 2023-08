Assist al bacio Juve-Goretzka: erede da oltre 100 milioni

Spunta Leon Goretzka per il centrocampo bianconero: ecco come la Juventus può arrivare al tedesco del Bayern Monaco

La Juventus ha bisogno di nuovi rinforzi a centrocampo, alla luce della condizione ancora precaria di Paul Pogba.

Il francese non ha ancora recuperato dall’ultimo infortunio e rischia di saltare anche l’inizio del campionato. Nonostante il rinnovo di Adrien Rabiot, i bianconeri sono consapevoli che mancano ancora dei tasselli per rendere la squadra competitiva al massimo in Italia. Uno dei primi obiettivi della dirigenza era Franck Kessié che, però, ha scelto di seguire l’ondata migratoria verso l’Arabia Saudita. Sfumato l’ex Milan, il club bianconero è alla ricerca di un nuovo profilo e uno degli ultimi nomi è quello di Leon Goretzka. Classe 1995, l’ex Schalke 04 è un profilo di spessore internazionale, abituato a vincere campionati e a disputare competizioni europee. Goretzka ha un contratto col Bayern fino al 2026 ma il suo addio ai bavaresi in questa sessione estiva è più che una semplice speranza per la Juventus. Ecco come potrebbe arrivare il centrocampista a Torino.

Juventus, Tchouameni l’ago della bilancia per l’approdo in Serie A di Goretzka

Un nome che circola costantemente in orbita Bayern Monaco negli ultimi tempi è quello di Aurélien Tchouameni.

Il centrocampista francese classe 2000 è arrivato alla corte di Florentino Perez durante la scorsa estate dal Monaco. Il Real Madrid ha investito 80 milioni di euro, dandogli subito le chiavi del centrocampo. Tchouameni ha avuto il privilegio di giocare al fianco di Modric e Kross, acquisendo maggiore consapevolezza. Quest’anno, però, con l’arrivo a Madrid di Jude Bellingham, lo spazio per il francese potrebbe ridursi. Su Tchouameni non c’è solo il pressing del Bayern, ma anche del Manchester United, come sottolineato da ‘FCB Inside’. Cosa c’entra la Juventus in questo duello di mercato? I bianconeri sono sulle tracce di Leon Goretzka e l’eventuale approdo di Tchouameni al Bayern Monaco libererebbe il centrocampista tedesco verso la Juve. Il club bavarese potrebbe alleggerire le pretese economiche per Goretzka e favorire lo sforzo economico della Vecchia Signora.