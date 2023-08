La Juventus bussa alla porta: uragano Reds

La Juventus pensa al centrocampista del Bayern Monaco per infiammare il mercato ma deve fare i conti con l’inserimento del Liverpool

Il mercato della Juventus non è mai decollato e oltre a Timothy Weah non si registrano altri colpi in entrata.

Al momento la rosa di Allegri è ancora piuttosto incompleta e serviranno almeno un paio di rinforzi per arrivare pronti all’inizio del campionato. La società sta cercando di ultimare le uscite, così da sfoltire la rosa e garantirsi quel tesoretto necessario per portare avanti le mosse di mercato in entrata. Sono diversi i profili che la Juve continua a tenere sott’occhio: da Ivan Fresneda a Emil Holm, Thomas Partey a Romelu Lukaku. A centrocampo uno dei primissimi obiettivi era Franck Kessié che, però ha scelto di seguire l’ondata migratoria verso Arabia Saudita, scegliendo l’Al Ahli. Sfumato l’ex Milan, la Juve torna a pensare al gioiello del Bayern Monaco.

Juventus, nuovo pressing per Gravenberch: duello col Liverpool

Come sottolineato da la ‘BILD’, il Liverpool sembra intenzionato a puntare su Ryan Gravenberch.

Il centrocampista classe 2002 ha avuto non poche difficoltà ad ambientarsi al campionato tedesco e a inserirsi in un club come il Bayern Monaco. I bavaresi sborsarono ben 20 milioni durante la scorsa sessione estiva di mercato per prelevarlo dall’Ajax. L’olandese, però, non è riuscito a imporsi e spesso durante l’anno ha reclamato più spazio. Il suo malcontento potrebbe convincere il Bayern Monaco a valutare una sua cessione durante questo ultimo mese di mercato estivo. Oltre al Liverpool, sulle tracce di Gravenberch c’è sempre la Juventus che già da tempo lo ha individuato per rinforzare il centrocampo. Di recente anche il Milan aveva mostrato interesse per l’ex Ajax, prima di virare su Musah.

Thomas Tuchel non sembra pienamente convinto del ragazzo che, invece, farebbe molto comodo ad Allegri per le caratteristiche che lo contraddistinguono. Movenze e struttura fisica che ricordano Paul Pogba, qualità e dinamismo in mezzo al campo. Un giocatore ancora in piena maturazione che potrebbe permettere alla Juve di fare quell’upgrade di cui ha bisogno. Nonostante il contratto fino al 2027 la trattativa non è impossibile. I bianconeri, però devono gestire la concorrenza di un club come il Liverpool che attualmente ha sicuramente più appeal, non solo per il campionato in cui milita ma anche per il fatto che disputerà le coppe europee.