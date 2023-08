Calciomercato Juventus, parola presidenziale: accordo chiuso con Vlahovic

Calciomercato Juventus, accordo chiuso per Vlahovic. Nuova puntata della telenovela che, come da tradizione, non smette mai di sorprendere.

Cristiano Giuntoli e Dusan Vlahovic, ovvero la mente pensante che cerca di sistemare squadra e conti bianconeri e la moneta sonante che tali problemi dovrebbe risolvere.

E le domande che sorgono spontanee sono almeno due: quando saranno risolti questi problemi e dove si accaserà il centravanti serbo? Da Londra non arrivano segnali granché incoraggianti riguardo la trattativa che dovrebbe portare Vlahovic al Chelsea e Lukaku alla Juventus. Dal lato dei Blues sembra che il tecnico Pochettino non sia molto convinto del profilo del serbo, soprattutto non è convinto della valutazione fatta dalla Juventus.

Da parte sua, il centravanti bianconero non sembra essere allettato dall’idea di sbarcare a Londra, sponda Chelsea e questo ha praticamente bloccato la trattativa. Da un momento all’altro potrebbero riprendere i contatti tra Londra e Torino intanto, però, qualcun altro ha fiutato l’affare ed è pronto a scendere in campo. In realtà non si tratta di un’assoluta novità poiché il club in questione ha già contattato, e trattato, Dusan Vlahovic in precedenza.

Di quale club si tratta?

Calciomercato Juventus, accordo chiuso per Vlahovic

Pertanto non vi è soltanto il Chelsea a trattare Vlahovic ma secondo quanto risulta all’insider bianconero Enganche, il Bayern Monaco si è rifatto sotto per centravanti classe 2000.

Bayern Monaco anch’esso impegnato da diverse settimane in una trattativa che sembra non arrivare mai a conclusione. Lo squadrone campione di Germania e il Tottenham stanno portando avanti la trattativa che dovrebbe portare il centravanti inglese degli Spurs, Harry Kane, in Baviera. L’ultima offerta dei bavaresi per il centravanti dell’Inghilterra ha toccato quota 100 milioni di euro.

Il Bayern Monaco, però, secondo Enganche, ha “un accordo verbale con Dusan Vlahovic per un contratto fino al 2028. Il serbo andrebbe a guadagnare tra i 15 e i 18 milioni di euro lordi“. Decisiva, a questo punto, risulterà la risposta di Daniel Levy, proprietario del Tottenham, all’ultima offerta dei tedeschi. Le ultime notizie danno l’imprenditore negli USA e questo non fa dormire sonni tranquilli alla società di Karl-Heinz Rummenigge, grande ex dei biancorossi di Baviera e oggi CEO dei campioni di Germania.

Ecco quindi che la vicenda Vlahovic si arricchisce di un nuovo capitolo. Tra poco, esattamente sabato 12 agosto, avrà inizio la Premier League. La Bundesliga, dal canto suo aprirà i battenti venerdì 18 agosto mentre la Serie A prenderà il via il giorno seguente, sabato 19 agosto. La domanda delle cento pistole è solo una: in quale campionato sarà protagonista Dusan Vlahovic? Chissà se almeno Cristiano Giuntoli ne ha una pallida idea.