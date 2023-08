Pogba dice addio alla Juventus in extremis: la data è da cerchiare in rosso

Calciomercato Juventus, Pogba potrebbe ancora salutare i bianconeri: ecco la possibile destinazione in extremis. I dettagli.

Il calciomercato estivo è sempre una fase delicata per i club e i giocatori, e il futuro del centrocampista Paul Pogba della Juventus continua a essere oggetto di speculazioni.

Nonostante sia ancora parte della rosa, si rincorrono voci secondo cui l’Arabia Saudita potrebbe rappresentare una destinazione possibile per il “Polpo” entro la chiusura del mercato saudita, il 20 settembre. Dunque, la possibilità di vedere Pogba via dalla Juventus, scrive ‘Tuttosport’, è ancora viva come ipotesi.

Pogba via dalla Juventus: “Mercato aperto fino al 20 settembere”

Paul Pogba, il numero 10 della Juventus, è da tempo al centro dell’attenzione del mercato saudita. La sua carriera ha visto alti e bassi a Torino, con prestazioni talvolta brillanti e altre volte in ombra. Nonostante la sua indiscutibile abilità sul campo, l’incertezza riguardo al suo futuro si è accentuata nelle ultime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’Arabia Saudita sarebbe emersa come possibile destinazione per il centrocampista francese. Il campionato saudita sta guadagnando sempre più prestigio a livello internazionale, attirando giocatori di alto livello provenienti da tutto il mondo. L’opportunità di un nuovo inizio e la prospettiva di affrontare nuove sfide potrebbero intrigare Pogba e spingerlo a valutare un trasferimento in quel contesto calcistico.

Tuttavia, la Juventus ha ancora la possibilità di trattenere Pogba se il club italiano dovesse dimostrare di voler continuare a puntare sul talento del giocatore. Il centrocampista francese ha dimostrato in passato di essere uno dei pilastri della squadra e il suo apporto sul campo può essere fondamentale per gli obiettivi futuri della Juventus. La situazione si complica ulteriormente con la data di chiusura del mercato dell’Arabia Saudita che si avvicina rapidamente. Il tempo per prendere una decisione c’è però fino alla fine di settembre, e sia la Juventus che Pogba dovranno valutare attentamente le loro opzioni prima di quella data.