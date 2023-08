La Juventus pesca tre nomi dal Real Madrid: jolly Mbappé

La Juventus ne pesca 3 dal Real Madrid: l’arrivo di Mbappé libera il gioiello per Allegri

L’amichevole tra Juventus e Real Madrid ha permesso a Massimiliano Allegri non solo di valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori ma anche di osservare potenziali obiettivi di mercato dei blancos.

La Juventus guarda ancora in casa Real Madrid e mette nel mirino ben 3 calciatori dei blancos, sperando di sbloccare almeno una delle tre trattative. I bianconeri sono da tempo sulle tracce di Lucas Vazquez, in scadenza a giugno 2024 e in procinto di lasciare Madrid. L’esterno spagnolo è un profilo di grade esperienza che potrebbe far molto comodo a Massimiliano Allegri, soprattutto per colmare la partenza di Juan Cuadrado. Il classe ’91 piace anche al West Ham ma i bianconeri potrebbero sfruttare la volontà del giocatore. Come sottolineato da calciomercato.it, anche Ferland Mendy è una pista concreta per la Juventus. Il terzino sinistro franco-senegalese ha dovuto far fronte a numerosi problemi fisici che gli hanno fatto perdere terreno nelle gerarchie di Ancelotti. Nell’ultima stagione spesso Camavinga ha giocato al suo posto sulla corsia di sinistra e adesso il Real ha accolto anche Fran Garcia. L’avventura di Mendy al Real Madrid sembra ormai giunta al termine e la Juventus potrebbe provare ad affondare il colpo.

Juventus, anche Alvaro Rodriguez nel mirino: il Real si tiene il diritto di recompra

Oltre ai due terzini, la Juventus guarda anche all’attacco e tra i nomi cerchiati in rosso c’è anche quello di Alvaro Rodriguez, talento uruguaiano classe 2004.

L’attaccante dei blancos è uno degli ultimi gioielli sfornati dal club spagnolo e Ancelotti non ha avuto timore a buttarlo nella mischia in gare importanti di Liga. Contro l’Atletico Madrid ha trovato il suo primo gol, volando più in alto di tutti di testa, regalando il pareggio in extremis alle Merengues. Il giovane attaccante quest’anno non sembra rientrare nei piani del club, tanto da non aver preso parte alla preparazione estiva del club. L’eventuale approdo a Madrid di Mbappé chiuderebbe definitivamente ogni spazio a Rodriguez. A quel punto la Juventus potrebbe davvero sperare di arrivare al talento classe 2004 con la formula del prestito con opzione di riscatto. Il Real Madrid, però si garantirebbe il diritto di recompra sul giocatore.