La Juventus opta per il rinnovo e lo libera: stessa formula di Arthur

La Juventus opta ancora una volta per il rinnovo con conseguente cessione in prestito: stessa formula utilizzata per Arthur

Il calciomercato si avvicina alla chiusura e per la Juventus è tempo di affondare il colpo per gli obiettivi prefissati dalla società.

Le cessioni stanno procedendo a rilento: ancora nessuna uscita si è concretizzata oltre a quella di Arthur e per i bianconeri sarà difficile sbloccare il mercato in entrata senza prima aver concluso i trasferimenti di Denis Zakaria, Weston McKennie e non solo. Ci sono anche altri giocatori che la Juventus sta pensando di inserire tra le cessioni. Da Fabio Miretti a Nicolò Rovella, Samuel Iling-Junior, Luca Pellegrini. Molti di loro potrebbero andar via in prestito per trovare maggiore spazio nel corso della nuova stagione e permetterebbero alla società di sfoltire la rosa e dedicarsi ai nuovi obiettivi di mercato. In particolare Luca Pellegrini sembra uno dei principali indiziati. La Lazio sta provando a riportarlo a Roma e i bianconeri sembrano ormai orientati più su Cambiaso che sull’ex Eintracht Francoforte.

Juventus, Pellegrini verso la Lazio: rinnovo e prestito con opzione di riscatto

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Lazio potrebbe arrivare a Luca Pellegrini con la stessa formula ottenuta dalla Fiorentina per Arthur.

I bianconeri potrebbero quindi rinnovare il contratto al terzino fino al 2026, spalmando il suo ingaggio (circa 3 milioni a stagione) nelle varie stagioni. Una mossa che permetterebbe di facilitare il suo passaggio in biancoceleste. La Lazio chiede un prestito con opzione di riscatto per l’ex Cagliari e Genoa. Maurizio Sarri ha avuto a disposizione Pellegrini nella seconda parte della scorsa stagione, se pur lo abbia impiegato decisamente poco: appena 7 presenze in campionato e una in Conference League. Il classe ’99, però è ancora in una fase di crescita e ha la possibilità di ritrovare la sua forma migliore, sfruttando anche l’esperienza in Bundesliga all Eintracht Francoforte. La Juventus sta pensando di trattenere Andrea Cambiaso, di conseguenza lo spazio per Pellegrini diventerebbe difficile da trovare.