Juventus mostruosa, Inter al tappeto: il via libera è definitivo

Juventus mostruosa, Inter al tappeto. Il calciomercato si appresta a vivere un nuovo entusiasmante duello tra le rivali più acerrime del calcio italiano.

Sono sempre state l’una contro l’altra. Torino contro Milano, Agnelli contro Moratti, almeno nei decenni in cui la famiglia milanese è stata proprietaria della società nerazzurra. Una rivalità accesa che non ha mai conosciuto pause né, tantomeno, ripensamenti.

Il 2006, Calciopoli e tutto quanto a quello scandalo ne è seguito a livello di sentenze, ha provocato una voragine ormai insanabile e quella accesa rivalità si è trasformata in qualcos’altro. L’onta della Serie B per la Juventus e lo scudetto passato dai bianconeri ai nerazzurri, oltre a scrivere una delle pagine più controverse del calcio italiano e della giustizia sportiva, ha lasciato, in Juventus ed Inter, convinzioni opposte ed inconciliabili.

Il senso di ingiustizia provato dalla Juventus che si è andato a scontrare con la convinzione nerazzurra di come, finalmente, la giustizia avesse compiuto il suo corso. Da quel momento ogni incontro tra Juventus e Inter rievoca ricordi e polemiche che riconducono a quel 2006. E prima che il campo le ponga l’una dinanzi all’altra, il mercato sta già offrendo diversi scambi di cortesia tra le due acerrime rivali. E non è ancora finita…

L’italico mercato sembra avere gli occhi soltanto sulla nuova destinazione di Dusan Vlahovic. La partenza del centravanti serbo della Juventus sarebbe compensata dall’arrivo in bianconero di Romelu Lukaku, il centravanti dell’Inter dello scudetto.

Uno sgarbo inaccettabile per Beppe Marotta, altro rappresentante della folta colonia passato da una sponda all’altra. L’amministratore delegato nerazzurro ha però subito calato la carta Juan Cuadrado, il colombiano della Juventus a cui la società bianconera non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno scorso. La società nerazzurra ha poi anche acquistato Davide Frattesi dal Sassuolo, elemento seguito anche dalla Juventus.

Juventus che ora si potrebbe rifare acquistando un profilo inseguito da tempo da Beppe Marotta. L’esterno sinistro del Monza, Carlos Augusto, dopo l’ottima stagione in Brianza, è pronto al grande salto. Juventus ed Inter se lo contendono da tempo e al momento è la società bianconera in vantaggio per la sua acquisizione. Al momento l’Inter non ha ancora ceduto l’esterno sinistro tedesco, Robin Gosens, condizione necessaria per poter poi trattare l’acquisto del brasiliano del Monza.

L’esterno dell’Inter sembrava vicino al ritorno in Germania, tra le fila del Wolfsburg, che si era accordato con la società nerazzurra “per un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 14 milioni di euro” come ci ricorda calciomercato.it. La Juventus, dal canto suo, potrebbe approfittare del via libera involontario lasciato dall’Inter e regalare ad Allegri un elemento di qualità come Carlos Augusto. La sfida bianconerazzurra continua…