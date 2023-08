Oltre 50 milioni, visite mediche programmate: fulmine a ciel sereno Juve

Si sblocca il mercato in uscita: intreccio a centrocampo per la Juventus, ecco cosa sta succedendo.

Nuove indiscrezioni relative a questo nuovo club: fissate già le visite mediche. Fulmine a ciel sereno che rischia di cambiare il calciomercato della Juventus. Ecco tutti i dettagli in merito a questa operazione, c’è l’annuncio che spiazza tutti.

E’ stato raggiunto un accordo verbale tra le parti. Affare complessivo da oltre 50 milioni di euro per l’arrivo del centrocampista che è pronto a cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. C’è l’annuncio, che arriva dall’Inghilterra, che spiazza anche i tifosi della Juventus: una situazione incredibile con il nuovo rinforzo che è pronto a firmare con il suo nuovo club già in questa settimana. C’è il via libera, infatti, da parte della società che ha dato il permesso al calciatore di sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club.

Calciomercato Juventus: intreccio a centrocampo, firma per 50 milioni

Ribaltone a centrocampo per il club che ha chiuso per l’arrivo del nuovo giocatore. Accordo raggiunto in queste ore con la società che adesso sta temporeggiando per quanto riguarda l’arrivo di Zakaria. Una svolta a sorpresa che rischia di beffare la Juventus che continua a spingere per la cessione a titolo definitivo del centrocampista svizzero.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza ha chiuso per l’arrivo al West Ham di Edson Alvarez. Avendo definito questa operazione, con il centrocampista che andrà a sostituire Declan Rie, gli inglesi potrebbero ora temporeggiare per quanto riguarda Zakaria. Il centrocampista svizzero è in uscita dalla Juventus e continua ad allenarsi insieme ai fuori rosa. I bianconeri hanno chiesto 20 milioni di euro per cedere il giocatore che per il momento continua ad essere oggetto di desiderio non solo del West Ham ma anche del Monaco. Sono proprio i francesi ad essere in pole per Zakaria che potrebbe cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. La Juventus ha aperto all’addio del giocatore che è stato messo fuori rosa da Max Allegri che ha deciso di puntare su altri giocatori. Giuntoli è a lavoro per sbloccare questa operazione e vendere, in maniera definitiva, Zakaria al Monaco per 20 milioni di euro. Più defilato il West Ham, soprattutto dopo l’arrivo dall’Ajax di Edson Alvarez. Gli inglesi, adesso, stanno rallentando per quanto riguarda il bianconero che intanto sta filtrando con il Monaco.