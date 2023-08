Calciomercato: intreccio con la Fiorentina, la Juve incassa 25 mln

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: intreccio con la Fiorentina, arrivano 25 milioni di euro.

Ci sono delle novità di calciomercato in casa Juventus. Ultim’ora incredibile riguardo il futuro del bianconero che può lasciare subito Torino nel corso di questa sessione estiva 2023. Le parti sono a lavoro per trovare una soluzione in tempi rapidi: sul piatto ben 25 milioni di euro che possono sbloccare il mercato in entrata della Vecchia Signora.

Allegri attende con ansia nuovi aggiornamenti sul fronte Lukaku. L’attaccante belga è il prescelto per sostituire Dusan Vlahovic. Intanto, si muove qualcosa anche a centrocampo. Sfumato il colpo Kessie, che ha preferito i soldi arabi alla Juventus, il giocatore nel mirino dei bianconeri è Thuram del Nizza. Il fratello di Marcus e figlio di Lilian, potrebbe raggiungere l’Italia e seguire le orme del suo papà. La trattativa non è semplice anche perché il club francese vuole almeno 40 milioni di euro per il calciatore. Per finanziare il colpo servono almeno 2 cessioni: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: svolta a centrocampo, sta partendendo

Dopo Zakaria al Monaco per 20 milioni, potrebbe arrivare presto l’annuncio per quanto riguarda la cessione di Mckennie. Ecco quale club sta prendendo il centrocampista statunitense.

Sfumato l’affare Castrovilli, nuovi contatti tra il Bournemouth e l’entourage di McKennie. Per riportare il centrocampista statunitense in Premier League serviranno però circa 25 milioni di euro.