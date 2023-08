20 milioni annui per Chiesa: la comunicazione è arrivata alla Juve

Offerta di 20 milioni annui per Federico Chiesa: arriva la risposta del figlio d’arte per la Juventus

Dusan Vlahovic non è l’unico big della Juventus ad avere mercato. Anche Federico Chiesa è uno dei pezzi pregiati del club bianconero.

Il figlio d’arte sta ritrovando la forma migliore dopo mesi di difficoltà dovute al precedente infortunio e alle successive ricadute. Adesso Chiesa è pronto ad essere uno dei protagonisti della nuova Juve ma i tanti corteggiamenti soprattutto dall’estero sono difficili da tenere a bada per la Vecchia Signora. Dall’Inghilterra non mancano le pretendenti ma anche gli arabi hanno messo gli occhi sul classe ’97. Federico Chiesa intanto sembra aver deciso il proprio futuro. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’attaccante bianconero avrebbe rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro all’anno dall’Arabia Saudita.

Juventus, Chiesa rifiuta l’Arabia Saudita e la Premier

La Saudi Pro League non è l’unica proposta ricevuta dal figlio d’arte bianconero. Anche la Premier League ha bussato alla porta della Juventus per Chiesa.

In particolare Aston Villa e Newcastle che stanno guardando con insistenza alla Serie A per rinforzarsi e diventare le nuove protagoniste della Premier League. Ma anche in questo caso Chiesa ha preferito declinare le offerte. Ormai sembra abbastanza evidente che l’ex Fiorentina ha intenzione di rimanere alla Juve, almeno per la prossima stagione. Dopo le numerose difficoltà nel ritrovare la condizione ottimale in seguito all’infortunio al ginocchio, Chiesa vuole riprendersi il suo posto nello scacchiere di Massimiliano Allegri e tornare a essere protagonista. A questo punto l’unico grande punto interrogativo resta il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo è ancora in prima linea per approdare al Chelsea, nello scambio con Romelu Lukaku che continua ad essere la prima scelta per Massimiliano Allegri. La Juve, però intende ripartire da Federico Chiesa, nella speranza di ritrovare quel giocatore che aveva fatto grandi cose prima dell’infortunio e che aveva incantato all’Europeo, trascinando l’Italia alla conquista della coppa.