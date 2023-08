Acquisto a sorpresa in mediana per la Juventus: accettata l’offerta bianconera

Ferragosto è ormai dietro l’angolo e il calciomercato della Juventus può subire una accelerata da un momento all’altro.

Manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dimostrato in questi primi test stagionali di aver già trovato una giusta condizione atletica. L’obiettivo è partire forte e installarsi nelle prime posizioni della graduatoria.

Nel frattempo che si inizia a parlare di calcio giocato è sempre invece il mercato a far parlare i tifosi bianconeri. Che si aspettano dei volti nuovi in arrivo nel corso delle prossime settimane, elementi in grado di elevare il tasso tecnico della formazione torinese. Come detto più volte però il direttore sportivo Giuntoli prima di poter pensare agli acquisti dovrà cedere quei giocatori che non rientrano nei piani del club. Elementi che potrebbero garantire un tesoretto economico non indifferente da reinvestire altrove. Ma il tempo sta iniziando a stringere.

Juventus, è Diarra il prescelto a centrocampo

Non è solo in attacco che i bianconeri devono riuscire a trovare una pedina di spessore, ma anche a centrocampo. Dove soprattutto nell’ultimo periodo sono tanti i nomi che sono stati accostati alla squadra di Allegri, che proprio in quel reparto però ha i maggiori “esuberi” a cui trovare una destinazione.

Habib #Diarra dello @RCSA è il centrocampista sul quale la @juventusfc ha messo le mani negli ultimi giorni Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento 🤝 https://t.co/gIy2TEAdjp — Antonio Salatino (@antosalatino) August 7, 2023

Ad ogni modo la Juventus il suo rinforzo lo avrebbe già trovato, si tratterebbe di Habib Diarra. Mediano giovanissimo, classe 2004, che milita in Francia nello Strasburgo. Il calciatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento, anche l’accordo con la sua attuale società sarebbe già in cantiere. Con la Juve che potrebbe accelerare definitivamente una volta ceduto Zakaria al Monaco, visto che si dovrebbero incassare una ventina di milioni di euro.