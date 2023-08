Scambio più 10 milioni: colpaccio rossonero della Juventus

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a valutare un altro figlio d’arte, dalla Francia: i dettagli della possibile operazione.

Dopo l’acquisizione promettente di Timothy Weah, la Juventus sembra essere determinata a rafforzare ulteriormente la sua rosa con l’obiettivo di portare a Torino un altro giovane talento del calcio: Khéphren Thuram, figlio dell’ex difensore Lilian Thuram e fratello del calciatore dell’Inter, Marcus Thuram.

L’attenzione della Juventus si è concentrata su Khéphren Thuram, un centrocampista talentuoso di 22 anni attualmente in forza al Nizza. Con la pista per Franck Kessié sfumata e l’opzione Thomas Partey ormai fuori portata, il direttore sportivo Giuntoli ha individuato in Thuram il candidato ideale per rinforzare il centrocampo bianconero, come richiesto da mister Allegri.

Un altro figlio d’arte per la Juventus: Piace Khéphren Thuram

Il giovane Thuram ha dimostrato il suo potenziale nel campionato francese, guadagnandosi un nome grazie alle sue doti di controllo palla, visione di gioco e abilità tattica. Il suo stile di gioco sembra adattarsi perfettamente alle esigenze della Juventus e al modulo tattico di Allegri, che cerca un rinforzo di peso nel cuore del centrocampo. Secondo le ultime informazioni provenienti da ‘La Repubblica’, la Juventus sarebbe disposta a proporre una trattativa che coinvolgerebbe il giocatore bianconero Luca Pellegrini. Il Nizza, interessato a Pellegrini, sarebbe aperto a uno scambio che comporterebbe un robusto conguaglio finanziario, stimato attorno ai 10 milioni di euro.

L’eventuale accordo rappresenterebbe una mossa strategica sia per la Juventus che per il Nizza. La Juventus otterrebbe un giovane talento per rafforzare il suo centrocampo, mentre il Nizza riceverebbe un giocatore di prospettiva come Pellegrini, con un considerevole conguaglio finanziario a favore del club francese. La trattativa dimostra la determinazione della Juventus nel costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, cercando di trovare il giusto equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti. Con l’acquisizione di Thuram, il club bianconero potrebbe guadagnare ulteriore profondità e qualità in una zona chiave del campo, contribuendo a rafforzare le ambizioni della squadra sia a livello nazionale che internazionale.