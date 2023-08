Calciomercato Juventus, ‘regalo’ dal Barcellona: “Ufficialità imminente”

Il Barcellona impacchetta il regalo perfetto per la Juventus: il big ha chiesto la cessione imminente

La Juventus ormai da tempo intrattiene dialoghi costanti con il Barcellona in chiave mercato e nelle ultime settimane i rapporti si erano decisamente intensificati.

I bianconeri hanno trattato col Barça in merito al futuro di Franck Kessié. Il centrocampista ex Milan era diventato il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto. Le condizioni ancora incerte di Paul Pogba obbligano la società ad attrezzarsi con nuovi nomi in mezzo al campo, così da affiancare adeguatamente Rabiot, Fagioli e Locatelli. I dialoghi con il Barcellona per Kessié sono proceduti per diverse settimane in maniera piuttosto spedita ma l’inserimento dell’Arabia Saudita ha ribaltato il tavolo. L’ivoriano giocherà in Saudi Pro League e vestirà la maglia dell’Al Ahli. Sfumato l’obiettivo a centrocampo, però, la Juventus potrebbe avere un nuovo nome da puntare in casa Barcellona.

Juventus, regalo del Barcellona: cessione imminente di Lenglet

Come riportato da Futbol Total, Clement Lenglet sta cercando di lasciare il Barcellona nei prossimi giorni, così da trovare una nuova sistemazione.

Il difensore classe ’95 ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma la sua avventura in blaugrana sembra essere terminata. Il Barcellona è a conoscenza della volontà del calciatore e aspetta una proposta concreta per dare il via libera alla sua cessione. Come filtra dai media spagnoli, la Juventus avrebbe chiesto informazione sul centrale francese ma la richiesta del club catalano è di circa 15 milioni di euro. Al momento il club che più sembra intenzionato a puntare su Lenglet è il Tottenham che sta rivoluzionando la rosa in vista della nuova stagione. Il francese ha già vestito la maglia degli Spurs nella scorsa stagione e a giugno è tornato in Spagna dopo il termine del prestito. Durante l’ultima stagione ha collezionato 35 presenze tra Premier e coppe, collezionando anche un gol e due assist. Un profilo di esperienza che ha fatto comodo ad Antonio Conte al Tottenham e che potrebbe alzare il livello del reparto bianconero. La Juventus è a caccia di un nuovo centrale che possa raccogliere le eredità di Bonucci e Lenglet potrebbe essere il nome ideale da affiancare a Bremer e Danilo.