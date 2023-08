Lukaku senza numero: UFFICIALE, la Juve non aspettava altro

L’indizio decisivo per la Juventus spiana la strada per l’arrivo di Romelu Lukaku a Torino: adesso è ufficiale

L’inizio del nuovo campionato ormai è alle porte e la Juventus deve ancora riempire diversi tasselli della propria rosa.

Fino ad ora l’unico rinforzo per Allegri è stato Timothy Weah che sembra già ben amalgamato con il resto del gruppo. Cristiano Giuntoli sta lavorando assiduamente sulle uscite, così da sfoltire la rosa e ottenere quel tesoretto necessario per sbloccare il mercato in entrata. In primo piano in casa Juve continua ad esserci il futuro di Dusan Vlahovic e quello di Romelu Lukaku. Il destino dei due attaccanti sembra ormai essere strettamente collegato e la telenovela potrebbe proseguire ancora per diversi giorni prima della conclusione. Se ancora ci fosse qualche dubbio, adesso è definitivamente accertato che Romelu Lukaku non rientra più nei piani del Chelsea.

Juventus, Lukaku senza numero: indizio decisivo per Allegri

Così come Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi, anche per Lukaku non ci sarà il numero ufficiale di maglia nella prossima stagione.

I Blues si aspettano che il belga trovi una nuova squadra da qui alla fine del mercato. Per Mauricio Pochettino non c’è spazio per Big Rom nel proprio scacchiere tattico. Per Lukaku l’avventura col Chelsea è definitivamente terminata e non resta che scoprire quale sarà la sua prossima destinazione. Tutto lascia pensare a un ritorno in Serie A, questa volta con la maglia della Juventus. Lo scambio che i bianconeri stanno trattando col Chelsea, relativo al trasferimento di Dusan Vlahovic a Londra e Lukaku a Torino, è ancora in piedi e al momento appare la pista più concreta per il belga. La Juventus continua a chiedere circa 50 milioni di euro di conguaglio economico per pareggiare il valore del cartellino di Vlahovic. Il club londinese continua a ritenere la cifra ancora troppo alta e al momento l’affare sembra in una fase di stallo. Da parte di entrambe le società, però, c’è la volontà di portare a termine la trattativa e la cifra richiesta dai bianconeri potrebbe quindi calare.