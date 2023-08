Calciomercato Juventus, fumata bianconera: accordo totale e maxi plusvalenza

Accordo raggiunto tra le parti. Arriva la fumata bianconera. Tutti i dettagli dell’operazione in uscita per la Juventus.

La Juventus ha raggiunto un accordo cruciale per la cessione del centrocampista svizzero Denis Zakaria al club francese, Monaco.

L’accordo è ormai a un passo dalla finalizzazione, con l’unico dettaglio rimasto da definire che riguarda i metodi di pagamento. Si prevede che questa trattativa genererà un significativo introito finanziario per la squadra bianconera, che incasserà la somma considerevole di 18 milioni di euro.

Zakaria al Monaco: Affare da 18 milioni per la Juventus

La decisione di cedere Zakaria rappresenta una mossa strategica per la Juventus, poiché consentirà al club di fare cassa e ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. La plusvalenza generata da questa operazione è destinata a contribuire al bilancio della squadra, fornendo ulteriori risorse per possibili investimenti futuri. Denis Zakaria è stato un elemento importante nel centrocampo della Juventus durante il suo periodo di permanenza nel club. La sua abilità nel recupero palla e nell’impostazione del gioco lo ha reso un punto di riferimento per la squadra, guadagnandosi l’ammirazione dei tifosi e dei suoi compagni di squadra. La sua partenza rappresenta una svolta nella formazione della Juventus, ma allo stesso tempo offre spazio per nuovi arrivi e potenziali cambiamenti tattici.

Il Monaco, dal canto suo, acquisirà un giocatore di grande talento e potenziale, arricchendo ulteriormente la propria rosa e rafforzando la competitività in campo nazionale e internazionale. La trattativa dimostra la volontà di entrambi i club di lavorare insieme per raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Questo passo rappresenta un’opportunità per il club di rafforzare la propria situazione economica e allo stesso tempo apre nuove prospettive per entrambe le squadre coinvolte. Resta ora da definire l’ultima questione legata ai dettagli di pagamento, ma l’accordo sembra ormai essere una formalità.