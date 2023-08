Pennellata d’autore per la Juventus: arriva il nuovo figlio d’arte

Sempre più bollente si sta facendo il calciomercato in questo mese di agosto per la Juventus di Allegri, ma non solo.

Ci sarà tempo fino alla fine del mese per portare a termine le trattative ma è chiaro che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione i rinforzi prima dell’inizio del prossimo campionato di serie A, che è ormai vicinissimo. Tante trattative però risultano essere frenate e ci sarà bisogno dunque ancora di tempo.

I bianconeri ormai sembrano essere pronti per i primi impegni stagionali. La formazione di Allegri ha valutato i suoi progressi durante questi primi test sono arrivati dei risultati confortanti. La Juventus non giocherà alle coppe europee dunque focalizzerà tutte le sue attenzioni sul campionato, con l’obiettivo di portare a casa quello scudetto che ormai i tifosi non festeggiano da tempo. Di sicuro però l’allenatore attende dei rinforzi di qualità, almeno uno per reparto, per migliorare la composizione della sua rosa.

Juventus, Thuram per il centrocampo è l’idea che intriga

Cosa sta cercando Giuntoli per accontentare le richieste del suo allenatore? In attesa da capire se davvero si riuscirà a concludere lo scambio tra Vlahovic e Lukaku con il Chelsea, l’intenzione del ds è anche quella di trovare una pedina giovane, ma di spessore, sulla linea mediana. Con tanti nomi che sono stati accostati ai bianconeri nell’ultimo periodo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus starebbe guardando in Francia e, una volta riuscito a cedere al Monaco Zakaria, potrebbe reinvestire parte dell’incasso su Khephren Thuram. Figlio d’arte, centrocampista classe 2001 che milita nel Nizza e che senz’altro sarebbe attirato dalla possibilità di vestire quella maglia che anche il padre Lilian ha indossato.