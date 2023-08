L’Arabia Saudita si prende anche Paul Pogba ma questa volta dopo la fine del mercato estivo: ecco cosa può succedere

La situazione di Paul Pogba è sempre più un punto interrogativo, sia dal punto di vista della sua condizione fisica che del mercato.

Il suo ritorno a Torino era stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi bianconeri ma del vecchio Pogba che aveva incantato la Serie A era rimasto ben poco. La sua stagione è stata costellata dagli infortuni, a partire dal problema al ginocchio che lo ha costretto prima a una terapia conservativa e poi a intervenire chirurgicamente. Un problema che gli è costato anche il Mondiale in Qatar con la Francia e quasi tutta la stagione con la Juventus. Allegri non lo ha quasi mai avuto a disposizione e in quei pochi minuti che ha raccolto durante l’anno non è mai riuscito a incidere. Nel finale di campionato ha poi rimediato un nuovo infortunio contro la Cremonese e ancora adesso è in fase di recupero. Il francese non ha preso parte alla tournée negli Stati Uniti e solo adesso è tornato nel gruppo squadra. Il suo rientro in campo, però, è ancora lontano e sicuramente l’ex Manchester United salterà almeno la prima giornata di campionato contro l’Udinese.

Juventus, in Arabia il mercato chiude il 20 settembre: Pogba può andare via dopo il 31 agosto

Nell’estate di calciomercato il nome di Paul Pogba ha preso la scena diverse volte e ancora ora è uno dei nomi caldi per l’Arabia Saudita.

L’ingaggio da 8 milioni di euro è piuttosto pesante da gestire per la Juventus, soprattutto dal momento che non lo ha mai avuto a disposizione. Come sottolineato da calciomercato.it, con un’offerta importante Pogba può lasciare Torino. La Vecchia Signora non vuole prendersi rischi ed è disposta a sacrificarlo per la giusta cifra. Il mercato chiude il 20 settembre in Arabia Saudita. Di conseguenza anche dopo il 31 agosto per Pogba ci sarebbe possibilità di lasciare la Serie A per approdare in Saudi Pro League. Il centrocampista avrebbe a disposizione tutto il tempo per intavolare una trattativa che soddisfi le varie parti coinvolte. La Juventus sta già sondando il terreno per l’eventuale sostituto e in cima alla lista c’è il nome di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Gli altri profili sondati dal club bianconero sono il classe 2001 del Nizza Khephren Thuram e Habib Diarra, classe 2004 dello Strasburgo. Il primo è il fratello di Marcus, nuovo acquisto dell’Inter. L’altro, talento francese ancora grezzo ma già nel mirino dei più importati club europei.