Infortunio al ginocchio e quattro mesi di stop: Vlahovic tirato in ballo

Calciomercato Juventus, adesso l’infortunio riapre la pista per Vlahovic: tutti i dettagli della potenziale trattativa.

L’infortunio di Nkunku riapre la strada di Vlahovic al Chelsea: Scambio con Lukaku sempre in discussione. Un’inaspettata svolta nel mercato del calcio europeo potrebbe influenzare significativamente il destino del giovane attaccante Dusan Vlahovic e l’interesse del Chelsea. La notizia dell’infortunio al ginocchio sinistro di Christopher Nkunku, calciatore del Chelsea, potrebbe riaprire la strada per Vlahovic al club londinese, che è già in trattative con la Juventus per un potenziale scambio con Romelu Lukaku.

La sfortunata notizia dell’assenza di Nkunku per almeno quattro mesi a causa di un infortunio al ginocchio sinistro ha gettato un’ombra di incertezza sulla situazione dell’attacco del Chelsea. Il giovane talento francese è stato una delle promesse della squadra e la sua assenza rappresenterà sicuramente una perdita significativa per il tecnico e i tifosi.

L’infortunio di Nkunku riapre la pista Vlahovic al Chelsea

Questa situazione, tuttavia, potrebbe aprire nuove opportunità per altri calciatori, tra cui Dusan Vlahovic. Come già riportato, il Chelsea ha mostrato interesse nell’acquisire l’attaccante serbo dalla Juventus, in uno scambio che coinvolgerebbe Romelu Lukaku. Le negoziazioni tra i club sono state in corso da tempo, ma l’infortunio di Nkunku potrebbe spingere il Chelsea a rivalutare le sue opzioni.

L’assenza di Nkunku potrebbe rendere ancora più pressante la necessità di rafforzare l’attacco del Chelsea, aprendo la porta a una possibile accelerazione nelle trattative con la Juventus per Vlahovic. La giovane stella serba ha dimostrato le sue abilità in Serie A e potrebbe essere esattamente ciò di cui il Chelsea ha bisogno per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Nkunku. La Juventus potrebbe ancora essere interessata a cedere Vlahovic in cambio di Lukaku, portando uno dei calciatori più esperti e prolifici del calcio europeo alla Vecchia Signora. Questo potrebbe rappresentare un’opzione intrigante per entrambe le squadre coinvolte.